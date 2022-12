“Magical mystery tour”, un fracaso de los Beatles

Ciudad de México. - Existen películas que, tras lanzamiento, fueron fracaso, tanto para la crítica como para la audiencia que, sin embargo, con el tiempo estas cintas llegan a reivindicarse gracias al cariño del público, fiel o nuevo, termina resultando una obra mucho más valorada de lo que fue en su estreno.

Ejemplos de filmes que atravesaron esa suerte son “The big Lebowski” de los hermanos Coen, “The fight club” de David Fincher, e incluso “Trainspotting” de Danny Boyle. Todas tienen algo en común, buscaron hacer algo que en su tiempo no fue bien recibido para el cine canónico, pero en el futuro esa disrupción les benefició.

Quizá ese sea el caso del primer gran fracaso de la banda The Beatles, que el 26 de diciembre de 1967 de la mano de la cadena televisiva BBC estrenaron “Magical mystery tour”, una película que no agradó al público inglés y que, en esa época, los críticos destrozaron, al sugerir que la narrativa de la cinta no tenía pies ni cabeza.

En 2012, en el 45 aniversario de su estreno, “Magical mystery tour” fue restaurada y lanzada en DVD y Blu-ray, lo que permitió que la obra circulara, y nuevo público la descubriera, y comenzara a disfrutarla, lo cual también logró revalorizar la obra sesentera.

Se cumple 55 años y sigue siendo un debate si el filme fue o no uno de los fracasos más rotundos de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.