"MALCOLM EL DE EN MEDIO" REÚNE A SU GENERACIÓN EN MÉXICO

Frankie Muniz, Christopher Kennedy Masterson y Justin Berfield pisaron el escenario del Pepsi Center, un mariachi ya interpretaba "Boss of Me", el tema de "Malcolm in the Middle", transformando la nostalgia televisiva en un evento para fanáticos y prensa.

Durante años, la serie encontró en México un segundo hogar gracias a su transmisión constante en Canal 5, y esa relación quedó expuesta desde el primer momento del encuentro, conducido por Alex Fernández.

La visita ocurre en el contexto del estreno de "Malcolm el del en medio : La vida sigue siendo injusta", una miniserie de cuatro episodios disponible en Disney+ desde el 10 de abril en América Latina. La historia retoma a Malcolm ya adulto, quien tras años de distancia regresa al núcleo familiar obligado por Hal y Lois para celebrar su 40 aniversario.

El reencuentro también expone el paso del tiempo en una familia que, lejos de idealizarse, sigue funcionando desde el caos.

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El regreso incluye a Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, además de los actores presentes en la capital mexicana.

En conversación con el público, Muniz, quien interpreta a Malcolm reconoció que el fenómeno mexicano los tomó por sorpresa, incluso después de dos décadas de circulación cultural.