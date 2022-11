Maluma se presenta en la FIFA Fan Festival Qatar 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- En medio de la polémica, Maluma estaría cumpliendo uno de sus más grandes sueños, pues el cantante se presentó en la inauguración del "FIFA Fan Festival" de Doha, previo, a la apertura del Mundial de Qatar 2022, que se celebrará mañana 20 de noviembre.

El intérprete de "Borro cassette" ha sido recientemente señalado por fanáticos y por medios de comunicación debido a su participación en el evento deportivo, ya que otros cantantes como Shakira, Dua Lipa y JBalvin decidieron abandonar el proyecto por las violaciones a los derechos humanos en dicho país en contra de mujeres y homosexuales.

Pese a que algunos señalan que no es la primera vez que se da la problemática, ya que también sucedió en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando desalojarían a personas para poder construir más estadios o incluso en Rusia 2018 con la anexión de Crimea y Georgia, lo cierto es que el tema del reguetonero ha ocupado los titulares.

Anteriormente, Maluma habría expresado que su ilusión de pequeño era convertirse en un futbolista por lo que ahora, en su faceta artística, interpretar "Tukoh Taka", el himno nacional de este año, era una alegría.

"Esta noche cantamos el himno nacional del mundial en el fan event #TukohTaka. Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a los rincones del mundo, esa es mi tarea y mi legado", compartió en su Instagram.

El cantante añadió que no cambiaría y que seguirá haciendo su carrera con todo el amor del mundo: "Si algunos no quisieron venir es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero", dijo.

Las publicaciones del colombiano se dan después de que se compartiera en redes sociales un video en el que él es cuestionado sobre su decisión de ir al Mundial, una situación que lo incomodó y que lo llevó a abandonar la transmisión en vivo.

Fue en un canal de Israel donde un periodista le dijo: "Debo preguntarte: Shakira y Dua Lipa se negaron a participar en esta Copa del Mundo debido a los malos antecedentes de Qatar en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa 'Maluma, ¿no tienes problemas con las violaciones de derechos humanos en este país?".

Ante esto, el hombre de 28 años contestó que solo ha viajado a Qatar para disfrutar de la fiesta del futbol. "Sí, pero es algo que no puedo resolver. No es algo en lo que tenga que involucrarme, en realidad. Estoy aquí disfrutando de mi música y de mi hermosa vida, jugando al fútbol también", dijo.

El presentador siguió insistiendo con la pregunta pero el cantante dijo que no entendía los motivos de cuestionarlo y molesto abandonó la entrevista. Su reacción también ha sido comentada en redes sociales por personas que aseguran es una persona engreída.