"MAN ON FIRE" SE RENUEVA CON MARTÍN PERALTA

En la nueva serie estadounidense "Man on fire", un mexicano es una de las piezas claves para ayudar al protagonista, un soldado de las Fuerzas Especiales que busca un nuevo comienzo.

Se trata de Martín Peralta, actor que ha tenido apariciones breves en las series "La cabeza de Joaquín Murrieta" y "El Rey, Vicente Ferrnández", pero quien logró entrar al serial que retoma al mismo personaje que hace más de dos décadas irrumpió en el cine con Denzel Washington.

En la serie, ya disponible desde este fin de semana en Neflix, el histrión da vida a un estadounidense que trabaja en la CIA como asistente de un agente (Scoot McNairy, Narcos) que ayuda al protagonista en su misión.

"Es alguien muy formal, pero cuadrado, son de esos personajes que están para cumplir lo que se les pide", adelanta Peralta.

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