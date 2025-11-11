Manuel Medrano celebra una década de música con gira por México

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- El cantante colombiano Manuel Medrano, ganador de dos premios Grammy Latino, está de gira para celebrar su primera década en los escenarios, y la actual parada es México, país que "ama" y que recorrerá estas próximas semanas para ofrecer hasta quince conciertos en distintos estados.

El plato fuerte de su recorrido mexicano es su esperado debut en el "imponente" Palacio de los Deportes de la capital del país, el 27 de este mes, una noche que espera que sea "mágica e histórica", señaló este martes en una entrevista con EFE.

Y es que en su actual gira, 'Manuel Medrano on tour', celebra una efeméride "única y especial", que en México -el país que "más le escucha"-, se extenderá hasta finales de este mes con quince conciertos en ciudades como Tijuana (oeste), Mérida (este) o la capital mexicana.

"México es un país que amo, incluso antes de ser artista, es un país que me ha influenciado mucho a través del arte y de la música desde muy pequeño", contó Medrano, quien solo tuvo palabras de agradecimiento para el país por darle "tantas oportunidades" y acompañarle esta década en los escenarios.

De su próxima actuación en Ciudad de México, auguró una "noche mágica" con un show "muy musical lleno de sorpresas", consciente de la responsabilidad que tiene ante un público de una ciudad que, a nivel profesional, le debe mucho.

"Tengo la fortuna de que ya hay una relación muy especial con mi público de Ciudad de México (...) El año pasado hicimos un 'sold out' en el Auditorio Nacional, que también es uno de los escenarios más emblemáticos de la música en el mundo", rememoró.

Si echa la vista atrás, Medrano se emociona al recordar cómo un chaval "tímido" de catorce años que se abría paso en la industria en los bares de Bogotá se convirtió, después de diez años, en un artista reconocido a nivel mundial que cumplió su sueño: "conectar" con miles de personas gracias a su voz y su música.

Precisamente, al niño que empezó muy pronto a componer canciones le pidió que le explicara "cómo hizo para gestionar todos esos sueños" que hoy en día está cumpliendo. "Yo siento que este plan macabro de volverme un artista fue manipulado por ese Manuel de cuando era niño", afirmó.

Pese a todo, el autor de éxitos como la 'Distancia' o 'Enamorarte mil veces' trata de sacudirse la presión que puede sentir al actuar en escenarios de grandes dimensiones. "Trato de no pensar en eso y creer siempre en mí. Mantengo mi cabeza limpia de pensamientos negativos", aseguró.

En su cuarto y último disco, 'Superior', Medrano ofrece su registro más "íntimo y personal" con quince canciones que retratan la música con la que creció: desde las baladas latinas de los años 60 hasta el pop de los años 80, de autores como Prince o Michael Jackson, una mezcla "muy poderosa y dinámica".

Nacido en la ciudad colombiana de Cartagena, a orillas del Caribe, subrayó que en su estilo destaca la influencia de "lo latino", en su vertiente de boleros o salsas, que es lo que le mueve a componer y le "eriza la piel".

Al ser cuestionado por su futuro, Medrano se calificó como una persona que "tiene los pies en la tierra", por lo que su mayor preocupación es que esta gira, que concluye en Estados Unidos, sea "maravillosa, que la gente se la goce y que pueda conectar" con su música.