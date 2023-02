Marc Anthony y los acuerdos que alcanzó con Nadia Ferreira

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- Marc Anthony parece haber aprendido la lección. Luego de tres matrimonios fallidos al parecer esta vez no estará dispuesto a ceder más de la cuenta en caso de una separación. Haber atravesado tres divorcios le ha dado la suficiente experiencia como para armar un acuerdo prenupcial que no lo lleve a la ruina.

De paso, Marc Anthony se asegura que esta vez no termine todo en un escándalo tras la división de bienes, después de todo ya consensuaron de antemano. Si bien acaba de dar el "sí, quiero", y rogamos que esta vez sea "para siempre", él en un principio no quería firmar un acuerdo prenupcial con Nadia Ferreira pero sus asesores y hermanos lo convencieron de que sería lo mejor.

Marc Anthony tiene antecedentes y sus familiares se lo recordaron, hace un par de años le pagó 10 mil dólares mensuales a Shannon de Lima, con quien estuvo casado dos años, y le hizo entrega de dos propiedades cuando terminaron su relación. En este caso, la suma que le daría Nadia Ferreira duplicaría con créseles el monto pactado y ni hablar si llegaran a tener hijos.

Según el documento que Marc Anthony firmó con Nadia Ferreira, la jovencita se quedaría con 25 dólares mensuales en caso de divorcio. Este monto lo percibiría hasta que ella comenzara una nueva relación formal, por cierto, o hasta que se case nuevamente. Serían algo así como 469 mil pesos mexicanos aproximadamente al cambio actual.

Ahora bien, en caso de que Nadia Ferreyra y Marc Anthony tuvieran hijos la suma se incrementaría notablemente. Para no ser mezquino el salsero ha dispuesto que en este caso sea un juez quien agregue los ceros al cheque de mantención. Según comentaron desde el entorno del cantante, cuando le planteó el acuerdo a Nadia ella no tuvo ningún problema en firmar, pues está demasiado enamorada.