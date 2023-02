Marca de maquillaje de Rihanna causa polémica en redes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 12 de febrero, la cantante y empresaria Rihanna presentará un espectáculo en el show de medio tiempo.

Mucho se ha hablado acerca de su reaparición en los escenarios, pues varios medios han asegurado que volvió después de siete años, por su hijo.

"Tenía tres meses de posparto y me preguntaba, ¿debería estar tomando decisiones como éstas ahora? Tal vez me arrepienta después", confesó la cantante en la conferencia de prensa con motivo de su participación en los eventos de la gran final del fútbol americano.

Pero no es únicamente el show del medio tiempo del Super Bowl lo que tiene a los internautas hablando de Rihanna en redes sociales, sino que un video subido a la cuenta de TikTok @fentybeauty, es lo que está causando opiniones divididas.

¿Por qué Fenty Beauty está generando polémica?

Desde su lanzamiento el 8 de septiembre de 2017, la marca de maquillaje de la cantante fue todo un boom en redes sociales.

Y es que la actriz fue de las pioneras en esta industria en lanzar al mercado alrededor de 50 tonalidades de maquillaje, lo cual fue muy aplaudido y aceptado por el público.

La marca desde un inicio trató de dar un mensaje de inclusión, no obstante, el nuevo post en TikTok pareciera no seguir éste pensamiento.

En el metraje solamente aparecen tres tonalidades para pieles oscuras, mientras que para las pieles más claras se muestran hasta siete bases distintas.

Algunos comentarios fueron los siguientes: "Tuvieron la oportunidad de hacer un loop y la desaprovecharon", "Solo 3 tonalidades de color oscuro y mil claras", "3 bases para pieles oscuras y como 5 para claras", por mencionar algunos.

Es importante mencionar que Rihanna creó Fenty Beauty para brindar una gama inclusiva para todos los tonos de piel, aunque el precio es un poco elevado, pues cada base cuesta aproximadamente 790 pesos mexicanos.