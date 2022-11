Marcello Lara eliminado de "MasterChef Celebrity"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- El músico Marcello Lara fue el participante eliminado durante el programa 15 del programa "MasterChef Celebrity", transmitido este domingo, debido a que entregó una tortilla cruda y una salsa muy salada.

"Jamás pensé llegar 15 semanas de esto, sí me ha cambiado la vida", declaró el integrante del grupo Moderatto antes de entregar su mandil y despedirse del foro de televisión.

Durante este episodio, el protagonista fue la carne de cerdo, proteína que las y los competidores prepararon de diferentes maneras; en el primer reto debían de realizar tacos de carnitas con la parte del animal que les hubiera correspondido.

Pero el twist fue que a la mitad de la preparación tuvieron que intercambiar estaciones de cocina con algún compañero aleatoriamente. En este momento, la ganadora fue Karla Sofía Gascón quien se fue directo al balcón.

A continuación, llegó el último reto de campo de esta temporada en el que las celebridades prepararon alimentos con cerdo, nuevamente, pero dentro de dos food trucks, mediante la cual entregaron sus preparaciones a invitados especiales como Lola Cortés y Teo, amigo de Ricardo Peralta, entre otros.

Al finalizar los comensales, incluida Gascón (quien también degustó los platillos), entregaron monedas al equipo favorito; el ganador fue el rojo integrado por Arturo López Gavito, Lorena Herrera y Peralta, mientras que el equipo azul, compuesto por Mauricio Mancera, Alejandra Ávalos y Marcello Lara, tuvieron que enfrentarse al mandil negro.

Estos tres participantes debían realizar un plato con alguna víscera del cerdo, la cual fue definida por el azar, luego de que los tres competidores rompieran una alcancía en forma de cochino, que en su interior guardaba la parte del cerdo que cocinarían; a Mauricio le tocó hígado, a Alejandra ojos y a Marcello pulmones.

Los tres se mostraron con dificultades para realizar sus platillos y todos tuvieron ciertos errores, por ejemplo Ávalos entregó carne un poco dura, Mancera también falló en el cocimiento de la misma, además de que le faltaron algunos detalles, mientras que Lara preparó una carne que le faltó más tostado o fritura.

Como los tres cocineros tuvieron errores, los jueces tuvieron que tomar en consideración otros aspectos, los que los llevaron a deliberar al expulsado de la semana, que en esta ocasión fue Marcello Lara.

"Mi queridísimo Marcello no te fuiste por un pulmón, ni se hubiera ido Mauricio por un hígado o se hubiera ido Ale por un ojo, te fuiste por la textura de la tortilla que le faltaba cocción y una salsa muy salada.

"Marcello eres un cocinero de arriba a abajo, eres una persona con un corazón enorme, me gustaría hasta ser tu familiar", afirmó el chocolatero José Ramón Castillo.

Este mismo chef comentó que fue la deliberación más difícil que han tenido en toda la temporada, "estamos a dos cerradas de ojo para llegar a la final, yo creo que eran los mejores para hacer este reto y salió lo que salió".

El chef Pablo Albuerne, al probar un taco de pulmón de cerdo, señaló que de sabor estuvo bien, pero le faltaron algunos detalles.

"Las tortillas están crudas, ya de arranque, necesitaba (la carne) más cocción, más fritura, más tostadito, el sabor no lo encuentro mal, pero es poco pulido para lo que pudo haber sido, con todas las indicaciones que hemos dado", comentó el especialista en gastronomía.

Mientras que la chef Betty opinó que le faltaron algunos aspectos en su preparación como por ejemplo jugar con una salsa cruda con una cocina, trabajar un poco más las masas. "Es un poquito más de todo para lograr una redondez en un plato".