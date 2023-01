Margot Robbie revela incógnitas de su nueva película con Brad Pitt

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- "Babylon" es el último trabajo del director Damien Chazelle, donde han participado Margot Robbie y Brad Pitt, además de actores como Diego Calva, Li Jun Li, Jovan Adepo, Jean Smart, Tobey Maguire, Katherine Waterston, Max Minghella, Samara Weaving, Lukas Haas y Eric Roberts.

La película estrenada hace pocas semanas ya tiene nominaciones a los premios Oscar. Una de ellas es por "Mejor banda sonora", "Mejor vestuario" y "Mejor diseño de producción". El objetivo de la cinta del director de 38 años fue retratar la decadencia de la industria de Hollywood en los años 20.

Uno de los aspectos que aborda la trama es el consumo de drogas por parte de los artistas, en esa época de cambios abrumadores, donde se pasaba del cine mudo al sonoro. Es por eso que existen varias escenas de fiestas y celebraciones donde se consumen sustancias. Una de ellas es protagonizada por Robbie y Diego Calva.

En la ficción, Margot encarna a una joven aspirante a actriz. Y ha sido la misma histriónica que ha comentado en entrevista con Buzzfeed, qué elementos se utilizaron para crear la "droga" en las escenas de la película que la tienen como protagonista. Al simular consumir cocaína, la producción puso a disposición la vitamina B o un tipo de laxante en polvo para bebés.

Pero también mencionó que, como no se ingiere por la boca, también se puede utilizar azúcar glass en los set de rodaje. Si bien la artista australiana mencionó que son sustancias que no presentan riesgos para las personas, confesó que no es agradable inhalarlas en la actuación. Algo similar ocurre con los cigarros que se ven en la cinta. "En el set, hay cigarrillos que no tienen nicotina. Son cigarrillos de hierbas, pero son terribles y saben fatal", fue la confesión de la ganadora de un People's Choice Awards.