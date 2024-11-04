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MARGOT ROBBIE SE CONVIERTE EN MADRE A LOS 34 AÑOS

Por El Universal

Noviembre 04, 2024 03:00 a.m.
A

MARGOT ROBBIE YA ES MADRE DE UN NIÑO: LA ACTRIZ ENTRÓ EN LABOR DE PARTO HACE DOS SEMANAS Y RECIBIÓ A UN VARÓN EL PASADO 17 DE OCTUBRE, DE ACUERDO CON LO QUE REPORTA “THE MAIL ON SUNDAY”. 

SE TRATA DE SU PRIMER HIJO, PRODUCTO DE SU MATRIMONIO CON EL PRODUCTOR DE CINE BRITÁNICO TOM ACKERLEY. DE ACUERDO CON LA FUENTE QUE TUVO ACCESO EL MEDIO EUROPEO, LA ACTRIZ DE 34 AÑOS SE ENCUENTRA BIEN Y A LA ESPERA DE SUS PROGENITORES, SARIE KESSLER Y DOUG ROBBIE, VIAJEN A LOS ÁNGELES, PARA CONOCER A SU PEQUEÑO NIETO. 

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