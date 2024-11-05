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MARÍA CHACÓN, ESPECTACULAR CON LOOK DE PLAYA

Por El Universal

Noviembre 05, 2024 03:00 a.m.
A

MARÍA CHACÓN HA CAUSADO SENSACIÓN EN REDES SOCIALES AL LUCIR UN ESPECTACULAR 

TRAJE DE BAÑO JUNTO A UN VESTIDO CON CORTES CUT OUT DURANTE SU VISITA A LA PLAYA. EL TOP DEL TRAJE DE BAÑO STRAPLESS, SE COMPLEMENTA CON LOS CORTES DE LOS HOMBROS DEL VESTIDO, FORMANDO UNA ESPECIE DE BANDAS QUE APORTAN UN TOQUE SENSUAL Y AUDAZ. ESTAS TIRAS RODEAN SUS HOMBROS Y BUSTO, CREANDO UNA FIGURA ESTILIZADA Y DEJANDO ENTREVER SUTILMENTE LA PIEL DE UNA MANERA ELEGANTE. LA PARTE INFERIOR DEL CONJUNTO PRESENTA UN CORTE QUE DEJA AL DESCUBIERTO LA ZONA DE LA CINTURA, LO CUAL ACENTÚA LA SILUETA. 

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