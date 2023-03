María Elena Ríos ilumina con su saxofón el Vive Latino

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- La tarde del sábado en el Vive Latino estuvo llena de sorpresas y emociones. Una de las más destacadas fue la presencia de María Elena Ríos, la saxofonista que ha levantado la voz contra la violencia de género tras haber sido víctima de un ataque con ácido.

La artista oaxaqueña se unió a otras cantantes como Niña Dioz, Hispana y Denisse Gutiérrez (Hello Seahorse) para interpretar "Anti Patriarca", una canción de empoderamiento femenino que arrancó los aplausos del público.

Después de este emotivo momento, el escenario Escena Indio recibió a los Rebel Cats, que pusieron a bailar a los asistentes con su rockabilly. Al mismo tiempo, Lila Downs se despedía del escenario principal con su mezcla de música tradicional y pop.

Casi sin pausa, el escenario Escena dio la bienvenida a Leiva, el cantautor español que regresó al festival después de haber tocado solo en 2020 debido a la pandemia. Esta vez, acompañado por una banda completa con saxofón, trombón, guitarras, batería y coro, Leiva ofreció un show lleno de rock con toques de funk y balada pop.

"Es especial para mí estar aquí por varios motivos. Principalmente porque en 2020 me vi obligado a tocar solo en este festival porque mis compañeros estaban atrapados en Madrid. Ustedes me apoyaron y es algo que nunca voy a olvidar. Gracias México", dijo Leiva después de tres canciones.

Vestido con un traje blanco y luciendo una camiseta del mundial de México 1970, Leiva se despidió cariñosamente de sus fans mientras en el escenario principal ya se esperaba el ska festivo de los Caligaris.