Mariana Seoane y su apoyo a Ángela Aguilar en la polémica

Mariana Seoane es una de las cantantes que mantiene una postura abierta respecto a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Desde sus inicios, ha mostrado un claro apoyo al amor, y fue de las primeras en verlos juntos después de que su relación se hiciera pública.

En medio de la nueva ola de comentarios negativos que enfrenta la pareja, tanto por las declaraciones de Cazzu, ex de Nodal, como por el reciente nombramiento de Ángela como una de las mujeres del año por la revista "Glamour", Mariana Seoane aprovechó para halagar a la intérprete de "La llorona" y la describió como una "fregona" por ser la esposa de Nodal.

Durante un encuentro con la prensa, Mariana mencionó que para ella, la hija de Pepe Aguilar es una gran mujer y artista, y aunque le retiraran el título de este año, lo merece.

"Se casó con nuestro Nodal, no frieguen. ¿Es fregona, no? A todas las mujeres nos representa", dijo la también actriz, sonriente.

El mes pasado, Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) rompió el silencio y compartió su versión sobre su ruptura con el intérprete de "Botella tras botella", padre de su hija Inti, así como las declaraciones que Ángela Aguilar había hecho antes de su boda.

Cazzu detalló, sin mencionar nombres, que aunque la voz detrás de "La llorona" afirmara que nadie salió lastimado por el nuevo romance, ella sí se sintió muy afectada, y se enteró de la relación cuando la noticia salió en los medios. Posteriormente, Nodal salió en defensa de su esposa.

En este contexto, Mariana Seoane aclaró que, si bien siempre ha sido una defensora de las mujeres, también considera que este es un momento "muy sensible", en el que se puede señalar a los hombres y hacer acusaciones falsas. "Soy una persona justa", indicó. Y añadió: "Prefiero no opinar cuando no estuve en medio de una relación".

En julio, durante el concierto de Nodal en el Auditorio Nacional, Mariana fue testigo del emotivo beso entre la pareja. Después del evento, compartió una foto con ellos en su Instagram, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

En un breve encuentro con los medios, Seoane comentó: "Se ven felices, que viva el amor. Es fácil especular, pero la realidad solo ellos la saben. Hay que respetar su historia, pero ¡que viva el amor!, porque es lo que nos hace felices".

Seoane también resaltó que, cuando Ángela apareció en el escenario, el ambiente en el Auditorio cambió, y se "respiró amor".