Mariana Seoane y Susana Zabaleta: La polémica y la disculpa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Mariana Seoane admite que la "regó" con el comentario que hizo sobre la relación entre la cantante Susana Zabalera y el youtuber Ricardo Pérez, de la que equivocadamente dijo que ella no mantendría a ningún hombre así como lo hace Susana, su palabras fueron muy criticadas no sólo por los fans de la pareja, sino por la propia Susana, quien las lamentó.

Tras la polémica, Seoane ofreció una disculpa y dijo que recibió agresiones con justa razón después de su desatinado comentario, el cual, dijo, fue eco de lo que alguien de la prensa mencionó, sin embargo, ofreció una disculpa a ambos y les deseó lo mejor.

"Mi equivocación fue en repetir lo que uno de ustedes me dijo que si yo mantendría a alguien como Susana Zabalera a Ricardo, yo repetí eso, ese fue mi error, por eso pido una disculpa; no tengo idea de la relación de ellos, les deseo todo el amor del mundo; pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo que además, sé que se aman y que tienen una relación súper bonita; no soy nadie para juzgar", dijo frente a la prensa.

Seoane, quien está por lanzar "Amantes del peligro", un tema que justamente habla de las relaciones en las que las mujeres son mayores que los hombres, hizo un paréntesis en esta disculpa, para alabar a Matías Gruener, hijo de la cantante de 60 años, quien recientemente celebró un año de noviazgo con Ricardo.

Matías Gruener defendió a su madre Susana Zabaleta de las declaraciones de Mariana Seoane, las minimizó y dijo que hablaba desde el desconocimiento, además aplaudió cómo Ricardo es de detallista con su madre, y reconoció que por fin un hombre le da lo que ella siempre ofrece.

Esas palabras Mariana Seoane las aplaudió, y aprovechó para halagar al hijo de Susana:

"Quiero felicitar a Susana porque tiene un hijo valiente, aguerrido, talentoso, habla muy bonito, eso demuestra que tiene una educación increíble, además me encanta su música y lo felicito", expresó.

Seoane dejó claro que no quiere pelearse con nadie y aplaudió la manera en la que Matías defendió a su mamá.

"Que se haya portado en la manera en la que se portó qué bueno, no entraré en rollos, no se trata de eso, no me quiero poner en pleito con nadie", dijo.