Custodia Temporal de Julián Figueroa en Medio de un Conflicto Legal

En un nuevo capítulo en el pleito legal entre la actriz Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza Tuñón por el cuidado del pequeño Julián Figueroa, la joven acusó a su suegra de, presuntamente, violentarla emocionalmente por querer restringir sus derechos como madre.

Hace casi dos semanas, la costarricense denunció a la joven por violencia familiar; incluso, le fue concedida la custodia temporal de su nieto, en lo que las averiguaciones se llevaban a cabo. Posteriormente, en una conferencia de prensa, acusó a su nuera de consumir alcohol y sustancias ilícitas; sin embargo, Imelda publicó las presuntas pruebas toxicológicas a las que fue sometida, y en todo el resultado fue negativo.

Ahora, la joven decidió a hablar sobre los señalamientos en su contra, mediante un comunicado en el que aseguró que Guardia está usando a su hijo menor para presionarla a que acceda a sus condiciones (las cuales no reveló: "Maribel Guardia está violentando mis derechos como madre y como ser humano. Utilizando a mi hijo como medio de chantaje para que yo cumpla con sus condicionamientos y filtrando pruebas que no son fehacientes", escribió.

Garza también dejó claro que los videos e imágenes que han salido en las redes y medios de comunicación fueron sacados de contexto y forman parte de una campaña de desprestigio en su contra:

"La mayoría de las cosas que se han visto en redes sociales no forman parte de la carpeta legal, solamente se trata de una campaña de desprestigio para dañar mi persona y a mi hijo, en todos los aspectos posibles, involucrando a terceros, incluidos a Julián (Figueroa) Q.E.P.D", agregó.

Asimismo, afirmó que todo este proceso la ha hecho temer por su integridad y la de su familia y círculo cercano, por lo que lanzó un mensaje directo para la también cantante:

"Sigo viviendo esta pesadilla y pidiéndole a Dios un poco de cordura para la abuela asustada que manifestó que, una vez que desvirtuara sus preocupaciones, me lo regresaría (a mi hijo). Espero que cumpla con esa promesa y que si realmente ama a mi hijo desista de de esta acción. ¡Maribel Guardia te pido que me regreses a mi hijo!".

En una segunda muestra de desesperación, Imelda suplicó a Maribel para que, según ella, deje de usar al pequeño Julián como moneda de cambio: "No eres mi madre y no eres Dios, no me puedes condicionar utilizando a mi hijo para 'castigarme'. (Él) es una persona, no un objeto. Ya probé mi inocencia, ¡quiero a mi bebé!", escribió en sus redes sociales.

Hasta el momento, lo único confirmado es que el proceso se extenderá y Maribel tendrá el cuidado de su nieto por, al menos, 90 días más.