Marilyn Monroe: tres actrices que le dieron vida en el cine

Marilyn Monroe es un ícono indiscutido de los años 50 de Hollywood. El conjunto de atributos como su talento para el canto y la actuación, su carisma, su belleza y su sensualidad, la han consagrado para siempre como una de las más queridas. Claro que nunca dejó de existir un halo de misterio frente a algunas vivencias de su vida, como la supuesta aventura con John F. Kennedy.

Una de las actrices que en 2022 le dio vida a Monroe, fue Ana de Armas en la película "Blonde". La artista cubano-española encarnó a la icónica Marilyn en la adaptación cinematográfica de la novela del 2000, escrita por Joyce Carol Oates. La cinta disponible en Netflix fue dirigida por Andrew Dominik.

La película ha sido recibida con algunas opiniones negativas, tanto de los espectadores como de la crítica especializada. La trama aborda la vida de la artista que falleció a los 36 años desde un punto de vista ficticio y eso fue lo que tuvo halagos como críticas. Pero más allá de estos aspectos en la recepción, la ganadora de seis premios importantes de la industria del cine y la televisión se ha lucido y ha conseguido una nominación a los Premios Oscar como "Mejor actriz".

Por otra parte, Michelle Williams encarnó a la icónica rubia de los años 50 en la película "My Week with Marilyn" de 2011. La estadounidense ganó un Globo de Oro por su trabajo en la cinta y también fue nominada a los Oscar. La trama aborda la última semana de vida de Monroe en Londres. Allí fue cuando grabó "The Prince and the Showgirl" (1957) con Laurence Olivier. El contexto en ese entonces era de plena lucha de la cantante con su salud mental y con su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller.

Finalmente, otra de las tantas actrices que encarnó a la sensual modelo fue Ashley Judd, en la película "Norma Jean & Marilyn" de 1996. Pero esta cinta tuvo la particularidad de que abordó a Norma Jean Baker, es decir, la mujer detrás del nombre artístico. El trabajo de la artista que actualmente tiene 54 años le valió un Globo de Oro y varias nominaciones a los Premios Emmy.