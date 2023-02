Marina de Tavira protagonizará largometraje de Martin Scorsese

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Cinco años después de su nominación al Oscar por "ROMA", trabajando desde entonces en producciones al lado de gente como Hugh Jackman y el escritor de Homeland, Gideon Raff, ahora Marina de Tavira estará en proyecto con Martin Scorsese.

La actriz mexicana forma parte de la cinta "El aroma del pasto recién cortado", de la argentina Celina Murga, en la que Scorsese fungirá de productor ejecutivo.

El largometraje aborda la vida de dos profesores universitarios que sostienen aventuras con sus alumnos.

"Estoy emocionado de que Celina, Marina y Joaquín (Furriel, El hijo) unan sus talentos singulares para contar esta historia", dice Scorsese, en declaraciones recogidas por "Variety".

Marina, en tanto, declara que le emocionó leer el guión y la búsqueda de actuación que se requiere para interpretarlo.

"El viaje, esta coyuntura en la vida de Natalia (nombre de su personaje), lo que está sucediendo con su matrimonio y con los otros personajes, son temas que realmente quería explorar", expresa en la misma publicación.

En 2018, cuando se supo su nominación al premio de la Academia estadounidense, reconoció a EL UNIVERSAL que en algún momento sintió temor por lo mismo.

"¿Y ahora qué sigue?", se preguntó instantes después del anunció, para después de sopesarlo, entender que debía seguir trabajando como hasta ese momento.

Este es el segundo proyecto que reúne a Scorsese y Murga, pues trabajaron juntos en "The third side of the river", de 2014.

"El aroma del pasto recién cortado" es una producción con países de Europa y América. Entre las empresas detrás del mismo se encuentran Dopamine y Barraca Producciones (México); Weydemann Bros (Alemania) e Infinity Hill, que en marzo buscarán el Oscar por Argentina, 1985.