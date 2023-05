Marta Higareda suma a su hermano a la polémica por anécdotas

A-AA+

Martha Higareda es una de las pocas actrices y conductoras que ha logrado triunfar en Hollywood. Sin embargo, en varias ocasiones, la protagonista de "Amarte duele" y de "Cásese quien pueda" se ha vuelto viral por algunas de sus anécdotas, las cuales suelen ser tildadas de "mentiras".

Ahora, la pareja de Lewis Howes se vio envuelta en un nuevo escándalo después de que su hermano tuviera que salir a defenderla en las redes sociales.

¿Qué ocurrió con el hermano de Martha Higareda?

Durante el podcast "De Todo un Mucho", que conduce Yordi Rosado y la misma Martha Higareda, la protagonista de "No Manches Frida" contó que hubo un miembro de su familia al que sí le afectó toda esta situación.

"Lo que sí pasó es que a uno de mis hermanos sí le afectó. Nos fuimos a Universal Studios, mi hermano estaba furioso y dijo "yo me agarré en un pleito con alguien en Twitter, te estoy defendiendo porque sé que las historias te han pasado', le respondí que no me tenía que defender, es en relajo, todo lo que están pasando son en broma", aseguró Higareda.

Higareda dijo que ella se toma todo lo que está pasando como una broma, y fue allí donde le dijo a su hermano que lo que le está pasando a ella ahora con todo el hate no es nada en comparación con lo que le pasa a otras personas.

"Me preguntó cómo le hacía para no enojarme y le dije que había que tener la capacidad de reírse de uno mismo. Esto no es nada, hay personas que se están muriendo, claro que me voy a reír de esto", siguió relatando Higareda.

La actriz logró calmar a su hermano y le aseguró que todo iba a estar bien. "Entonces se súper relajó y me dijo 'entonces si tú estás bien, no hay problema', en fin, todo va a estar bien".