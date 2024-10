Marta Sánchez revela su identidad tras error en "¿Quién es la máscara?"

La cantante Marta Sánchez reconoció que se equivocó durante su participación en "¿Quién es la máscara?", ya que le resultó difícil mantener el anonimato en este programa que se estrenó recientemente por Las Estrellas.

Sánchez dio vida al personaje de Tucán, quien desde su primera intervención delató su acento español. En el clip de pistas, sonó música flamenca, originaria de su país, y la artista insinuó que los años 80 fueron una época fantástica para ella.

Sin embargo, el tropiezo más significativo ocurrió durante una conversación con los investigadores, cuando se refirió a Martha Higareda como "tocaya", lo que despertó sospechas sobre su identidad.

Al percatarse de su error, Sánchez intentó corregir lo dicho, bromeando con un "tú calla", en un juego de palabras con el ave que representaba. No obstante, esta declaración resultó ser una pista contundente para Carlos Rivera y Anahí, quienes, al emitir su pronóstico, afirmaron que era Marta Sánchez.

Aunque Higareda sospechó que se trataba de Mariana Ochoa, Juanpa Zurita se inclinó por Lidia Ávila, guiándose por la idea de que la palabra "Sabadaba" hacía referencia a la canción de OV7 "Shabadabada".

Con gritos de "fuera máscara, fuera máscara", se reveló la identidad de Marta, y el panel de investigadores confirmó que su acento era auténtico. La eliminada no ocultó su vergüenza tras perder ante Robotso y Venustiano, un tierno alienígena.

"Qué mal sé mentir; cuando uno no sabe mentir, dice verdades. No es fácil estar dentro de un disfraz como este, pero el show que tenéis aquí organizado en Televisa es inmenso y maravilloso. Estoy encantada de haber venido a México y de estar con vosotros. Hacéis un trabajo increíble, y la próxima vez no meteré tanto la pata", comentó la exconcursante.

Posteriormente, Sánchez se quedó como investigadora en el segundo bloque del show, donde se presentaron "Micrófono", "Cacahuate enchilado" y "Huesito peligroso". Según el número de votos, este último, un perrito chihuahua, iba a ser el perdedor; sin embargo, Anahí apretó el botón para salvarlo.

Así, "Cacahuate" y "Micrófono" regresaron a la cuerda floja, y el público votó nuevamente, resultando en la eliminación de "Micrófono", quien se descubrió como el creador de contenido digital y comediante Marko.

"Cuando comencé a armar mi personaje, me di cuenta de que las pistas eran difíciles. La pasé increíble, fue una experiencia maravillosa", declaró antes de volver a cantar sin la máscara.