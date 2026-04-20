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Martin Scorsese rinde homenaje al Papa Francisco con nueva cinta

La película

Por El Universal

Abril 20, 2026 04:42 p.m.
A
Martin Scorsese rinde homenaje al Papa Francisco con nueva cinta

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Este martes,

21 de abril
, en el marco del primer aniversario luctuoso

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del Papa Francisco, se realizará la primera proyección de "Aldeas", una película de Marin Scorsese, que contiene uno de los últimos testimonios inéditos de Jorge Mario Bergoglio, antes de su muerte.
El 21 de abril del 2025, el Papa Francisco trascendió, como lo dio a conocer la Cámara Apostólica, a sólo 29 días de recibir el alta hospitalaria por una neumonía doble, que lo mantuvo internado por 38 días.
Y mañana, a propósito de su aniversario luctuoso, el Vaticano se convertirá en la sede de la proyección (privada) de "Aldeas, el último sueño del Papa Francisco", una cinta que estuvo a cargo de Scorsese y que promete posicionar "al cine como una fuerza para la nueva cultura".
De acuerdo con la sinopsis, difundida por "Variety", se trata de un encuentro de ideas entre Bergoglio y Scorsese, quienes visitan diferentes comunidades, de "las periferias", para compartir historias sobre sus culturas.
Las imágenes fueron filmadas en la Ciudad del Vaticano, Italia y durante algunos de los últimos viajes del Papa a Indonesia (Asia) y a Gambia (África).
La cinta también documenta el regreso de Scorsese a Sicilia, el pueblo de su abuelo, en donde trata a jóvenes de la región, a quienes ayuda a rodar una película sobre la ciudad italiana, en búsqueda que cuenten su propia historia.
"Una poderosa convergencia de las visiones del Papa Francisco y Martin Scorsese sobre el arte, la espiritualidad y la humanidad; más allá del cine tradicional, transformando la narración en un acto de resistencia, identidad y propósito, y posicionando al cine como una fuerza para una nueva cultura", describe el resumen de la película.
Scorsese, a su vez, indicó en un comunicado que "Aldeas" se trata de un homenaje al Papa, debido a que se trata de un proyecto guiado por el pensamiento que Bergoglio propagó, acerca de hacer comunidad y propiciar el diálogo.
"Esta película es un homenaje al Santo Padre, honra su memoria al plasmar su espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana, en este momento histórico, creo que no sólo se trata de un sueño, sino de una necesidad".
Además, el mes pasado, el cineasta dijo a "Variety", mientras se llevaba a cabo el Festival de Cine de Taormina, que con "Aldeas", no sólo conectó con sus raíces silicianas, sino que las experiencias religiosas que atestiguó lo llevaron a reflexionar acerca de su espiritualidad.
"Ha despertado la curiosidad y la búsqueda de mi propia identidad, de quien soy".

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