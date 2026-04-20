Martin Scorsese rinde homenaje al Papa Francisco con nueva cinta

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Este martes,

, en el marco del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

del, se realizará la primera proyección de "Aldeas", una película de Marin, que contiene uno de los últimos testimonios inéditos de Jorge Mario Bergoglio, antes de su muerte.Eldel 2025, eltrascendió, como lo dio a conocer la Cámara Apostólica, a sólo 29 días de recibir elpor una neumonía doble, que lo mantuvo internado por 38 días.Y mañana, a propósito de su, else convertirá en la sede de la proyección (privada) de "Aldeas, el último sueño del", una cinta que estuvo a cargo dey que promete posicionar "al cine como una fuerza para la".De acuerdo con la, difundida por "Variety", se trata de un encuentro de ideas entre, quienes visitan diferentes comunidades, de "las", para compartir historias sobre sus culturas.Las imágenes fueron filmadas en la Ciudad del, Italia y durante algunos de los últimos viajes del Papa a(Asia) y a(África).La cinta también documenta el regreso de, el pueblo de su abuelo, en donde trata a, a quienes ayuda a rodar una película sobre la ciudad italiana, en búsqueda que cuenten su propia historia."Una poderosa convergencia de las visiones dely Martinsobre el arte, la espiritualidad y la humanidad; más allá del cine tradicional, transformando la narración en un acto de resistencia, identidad y propósito, y posicionando al cine como una fuerza para una", describe el resumen de la película., a su vez, indicó en un comunicado que "Aldeas" se trata de un, debido a que se trata de un proyecto guiado por el pensamiento que Bergoglio propagó, acerca dey propiciar el diálogo."Esta película es un, honra sual plasmar su espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana, en este momento histórico, creo que no sólo se trata de un sueño, sino de una necesidad".Además, el mes pasado, el cineasta dijo a "Variety", mientras se llevaba a cabo el, que con "Aldeas", no sólo conectó con sus raíces silicianas, sino que las experiencias religiosas que atestiguó lo llevaron a reflexionar acerca de su espiritualidad."Ha despertado lay la búsqueda de mi propia identidad, de quien soy".