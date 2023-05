Maryfer Centeno denuncia supuestas amenazas de Sergio Mayer

A-AA+

La grafóloga Maryfer Centeno denunció que ha recibido amenazas presuntamente a nombre del diputado Sergio Mayer.

A través de su cuenta de Twitter, Maryfer Centeno compartió una captura de pantalla de una conservación en donde hay una serie de mensajes en los que la amagan con quedarse en su casa porque "la tienen ubicada".

"Cómo te gusta meterte en donde nadie te llama, te recomiendo que no salgas y cuida tus palabras con el diputado Mayer porque te va a llevar la chingada, cuídate y cuida a tus perros, te tenemos bien localiza. Sabemos que tu esposo anda en bicicleta. Allá quédate en tu casa porque te tenemos ubicada. Tienes 24 horas", se lee en la conversación que publicó.

La grafóloga que tiene apariciones en distintos programas de televisión y crea videos para redes sociales como TikTok, donde acumula más de 2.4 millones de seguidores, se dedica a analizar comportamientos de personalidades.

"No pasa nada. Todo bien", escribió Maryfer Centeno en la publicación a la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) respondió pidiéndole hacer contacto para darle atención.

La grafóloga, quien también tiene participaciones en el programa de Youtube del periodista Gustavo Adolfo Infante, ha hablado en distintos momentos sobre la intervención del diputado Sergio Mayer en el caso del actor Hector Parra.

"Es un gran error social que se haya involucrado Sergio Mayer porque no tiene nada que ver allí", compartió en una de sus participaciones más recientes en las que analizaba el caso de Héctor Parra.

"Ensució el proceso de forma pública, por una preventa personal, por un tema de vanagloriarse, a mí eso me parece una bajeza", comenta junto a Gustavo Adolfo Infante.