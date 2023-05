MasterChef pondrá los egos en la sartén

A-AA+

La tercera temporada de MasterChef Celebrity México está a punto de servirse, y promete ser un festín donde el plato principal será el ego de los participantes. Será una experiencia agridulce para todos que añadirá un sabor único a la competencia, sometiendo sus habilidades culinarias al calor de la presión.

El estreno de este banquete televisivo será este domingo en Azteca Uno, con un buffet de personalidades de diferentes ámbitos, desde el espectáculo hasta el deporte. La lista de ingredientes famosos incluye actores, cantantes, influencers, comediantes, futbolistas y hasta un sacerdote.

"Es una competencia de gastronomía, no es una competencia de egos, de a ver quién es el mejor juez; lo principal son los platillos, ni nosotros ni los participantes", advierte la nueva juez Zahie Téllez; de ahí que el ego será el ingrediente principal que prometen cocinar.

No habrá concesiones, aquí vienen a cocinar, avisa.

Romina Marcos, la cantante e influencer cambiará los "me gusta" por platillos, confiesa que la cocina le genera un batidillo de nervios. Aunque reconoce que la gastronomía es para ella un ingrediente exótico y desconocido, se muestra dispuesta a mancharse las manos y aprender a sazonar su experiencia.

"¿Qué si me van a criticar mucho? A ver, mi mamá es Niurka Marcos, imagínate las regañizas que me ha puesto, creo que yo vengo muy lista para esto", asegura la joven que, en especial, va a tener que dejar reposar su explosiva personalidad.

Fabiola Campomanes, actriz con gusto por el picante, se encuentra lista para soportar el ardor que le generen las críticas de los chefs. Ve la cocina como un plato de recuerdos servido por su abuela: "Yo me metí a esto por ella y le tengo un amor impresionante, aunque sé hacer platillos caseros y sencillos", dice.

En otro extremo del sazón gastronómico está Jorge "El Travieso" Arce, exboxeador que nunca ha entrado en el ring de la cocina. Asegura que su preocupación está en la preparación de carnes exóticas y vísceras. Sin embargo, se muestra dispuesto a ponerse el delantal y aprender porque no parte "ni un limón".

Manu NNa, comediante con un historial de realities culinarios, sabe que MasterChef Celebrity es una receta con más esencias de dificultad. Pese a triunfar en otros programas, NNa sigue viviendo la cocina a contrarreloj, así que sus nervios son su principal parrilla a regular.

"Mi fortaleza es ponerle sazón y comedia a lo que haga, después seguir la receta, mi talón de Aquiles es cocinar a contratiempo y ponerme nervioso", dice.

Por primera vez en el menú mexicano de MasterChef, se añade un ingrediente inusual: el padre José de Jesús. Aunque admite que su habilidad culinaria es escasa y que su apetito es más bien ligero, está dispuesto a aprender y aceptar el desafío.

Espera que su presencia en el programa sea como un caldo de diversidad, demostrando que en la cocina de la convivencia caben personas de todas las preferencias y creencias sin discriminación.

"Me permite hacer que la gente vea a un cura conviviendo con personas distintas de preferencia sexual distinta, del medio del espectáculo y del deporte. Se puede convivir con toda la gente sin discriminar a nadie, si alguien dice 'ah, es que un chef es ateo, ¿cuál es el problema?'", afirma el sacerdote.