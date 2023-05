"Matan" a Jorge Aravena, él reacciona y se lanza contra YouTube

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Jorge Aravena dice que no está muerto, y niega rotundamente lo que se asegura en canales de YouTube, donde con imágenes falsas y alteradas aseguran que el actor peruano de telenovelas mexicanas como "Cita a ciegas" y "La que no podía amar" murió tras "padecer una enfermedad incurable".

A través de sus redes se lanzó contra la plataforma de videos que permite que canales que calumnian sigan teniendo presencia, y aunque se tomó el asunto con humor, también lamentó que este tipo de contenidos existan, pues mal informan al púbico: "Ahora entiendo por qué no estoy trabajando, los productores creen que ya estoy en el más allá", reflexionó.

En un extenso mensaje de reproche, Aravena hace un llamado para que no se consuman este tipo de contenidos falsos, y lamenta que medios serios sean censurados por decir una mala palabra, por ejemplo, pero a canales que dicen completas mentiras no les pase nada.

"La verdad no entiendo cómo YouTube censura a canales por cualquier cosa insignificante que suben y a estos que andan matando a la gente con puras mentiras y fotos photoshopeadas les permiten seguir con su basura de canal, ¡ah! pero a los canales que sí dan información verdadera sí los censuran, los limitan, amenazan o simplemente les cierran el canal. ¡Que ilógico! Los amarillistas pueden publicar lo que sea, pero los que sí dan buena información y verdadera, tienen que cuidar hasta la mínima palabra o detalle para no ser censurados.

Las fotos falsas de Jorge Aravena

De paso informó que él se encuentra bien de salud y explicó el contexto real de la foto en la que aparece en la cama de hospital, así como otras dos completamente falsas.

"La foto de la cama de hospital fue en un set de grabación, creo que cuando grababa la telenovela 'El vuelo de la victoria' cuando Pedro (mi personaje) se cae de un árbol, la foto pelón no existe, y la de la urna, la verdad no recuerdo que haya ido a mi funeral Biden o Clinton. Aquí les dejo a estos dos canales para que no crean nada de la basura que ahí ponen para ganar vistas y comentarios, que a su vez, se transforman en dinero para ellos, dinero sucio, pero dinero al fin que es lo único que les importa, y mientras la gente los siga viendo, y peor aún, suscribiéndose a estos canales, cada vez los hacen más fuertes y más ricos. Y tú, YouTube qué te la das de tan estricto, justo y correcto, (mas bien dictador) a ver si haces algo al respecto. He dicho. Besos y abrazos".