Matt Cameron anuncia su salida de Pearl Jam

Matt Cameron, baterista de Pearl Jam desde hace casi tres décadas, anunció este lunes su salida oficial del grupo.

La noticia fue dada a conocer por el propio músico a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por el tiempo vivido con la banda y sus fans alrededor del mundo.

"Después de 27 años fantásticos, he dado mis últimos pasos en la batería para el poderoso Pearl Jam", escribió el músico. "Mucho amor y respeto a Jeff, Ed, Mike y Stone por invitarme a la banda en 1998 y por darme la oportunidad de mi vida, llena de amistad, arte, desafíos y risas", agregó.

Cameron se integró a Pearl Jam tras la disolución de Soundgarden en 1997, grupo del cual también formó parte. Aunque, al principio, su participación fue pensada como algo temporal, terminó por convertirse en miembro de tiempo completo.

"Ha sido un viaje increíble. Más para seguir. Les agradezco a todos desde el fondo de mi corazón", finalizó.

En respuesta, el resto de sus compañeros también lanzaron un mensaje para reconocer el legado de Cameron dentro del grupo y expresarle sus mejores deseos en esta nueva etapa.

"Desde ser uno de nuestros primeros héroes musicales, hasta tocar en nuestras primeras maquetas en 1990, Matt Cameron ha sido un músico y baterista excepcional", escribieron.

"Fue un capítulo muy importante para nuestro grupo y le deseamos siempre lo mejor. Lo extrañaremos profundamente y siempre será nuestro amigo en el arte y la música", concluyó la banda.

La respuesta de los fans no se hizo esperar, y aunque muchos apoyaron la decisión del baterista, otros se dijeron preocupados por el futuro de la banda:

"Gracias por toda tu dedicación y amor. Te amamos", "¿Qué demonios significa esto para la banda", "¿Por qué, Matt?", "Gracias por todos estos años tocando para nosotros", "El fin de una era. Nos diste todo lo que tenías y más", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pearl Jam tiene programado un único concierto para lo que resta del año, el próximo 26 de septiembre en el Ohana Festival de California. Hasta el momento, no se ha confirmado si Cameron participará en este show o si será sustituido por otro baterista.