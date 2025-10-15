Matt Groening aclara si Los Simpson predicen el futuro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- ¿Visión profética o simples coincidencias? Matt Groening, la mente detrás de "Los Simpson", habló sobre las supuestas "predicciones" que han convertido a la serie en un fenómeno global.

A lo largo de sus más de 800 episodios, la producción ha generado conversación por anticipar hechos reales como el contagio de coronavirus, avances tecnológicos o incluso la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump.

En entrevista con CBS Sunday Morning, Groening explicó que las coincidencias son resultado del gran volumen de historias, no de un intento por adivinar el futuro.

"Hay algunas cosas que predijimos sin darnos cuenta, y creo que eso se debe a que hemos hecho tantos episodios que, seguro que algo nos sale bien. Y tenemos que admitir que el mundo ahora mismo está completamente loco. Así que cualquier chiste disparatado que hagamos podría acabar haciéndose realidad", comentó el creador.

Recientemente galardonado con el Premio Cristal Honorario en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Groening bromeó sobre el tema:

"Todas las teorías conspirativas son ciertas", dijo entre risas, mientras fingía que su equipo creativo extraía las "predicciones" de una peluca con forma de Marge Simpson que había en el escenario.

Con 36 años al aire, Los Simpson continúa reinventándose sin perder su esencia. En la próxima temporada, se incluirá un episodio especial en homenaje al caricaturista estadounidense Jules Feiffer.