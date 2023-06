Mattel y las muñecas inspiradas en la película de Barbie

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- El estreno de la película de Barbie está más cerca (21 de julio en México). El Live Action de la mítica muñeca más famosa es, sin dudas, el estreno más esperado del año. Como parte de ello, Mattel lanzó una nueva colección de muñecas inspirados en los personajes de la película.

El furor por el "Barbiecore" hace pensar que, muy posiblemente, todos quieran tener las muñecas de Barbie con los atuendos que llevarán en la gran pantalla.

Las muñecas con los looks inspirados en la película de Barbie, que estrenará en cines el próximo julio, se pueden conseguir a través de Amazon y por supuesto, en la tienda de la página web oficial de Mattel.

Inspirados en Margot Robbie, la actriz que interpreta a la muñeca en la película, Mattel ha lanzado cuatro versiones especiales con atuendos que lleva Barbie en la película, entre los que se encuentran algunos que ya pudimos ver en el tráiler lanzado hace unas semanas.

La primera muñeca tiene el mismo atuendo que Barbie lleva mientras pasea por Barbieland en su coche: un vestido vintage a cuadros en rosa y blanco, así como zapatos y accesorios a juego.

Otro de los atuendos que hemos visto en la película es el mono de discoteca en color dorado que Barbie usa durante una fiesta en Barbieland. Incluye accesorios y una base para colocarla.

Uno de los primeros atuendos que le vimos a Margot Robbie durante la filmación de "Barbie" fue este look vaquero en color rosa. Incluye sombrero y botas idénticas a las de la película.

El cuarto atuendo es un conjunto a cuadros en tonos pastel, que incluye un sombrero y chaqueta corta. Aunque no lo hemos visto en el tráiler, sabemos que es el estilo que Barbie usa cuando vuelve a Barbieland.