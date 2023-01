Mauricio Barcelata es el nuevo conductor de "Venga la alegría"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- Desde que inició el año, "Venga la alegría" ha atravesado diversos cambios y hoy se dio a conocer que Mauricio Barcelata se convertiría en el nuevo conductor que se uniría al programa, a muy poco tiempo de que formara parte de un proyecto de Televisa, sin embargo, no es la primera vez que el también actor pisa los foros de TV Azteca, pues en el pasado ya había formado parte de la televisora y de este matutino, sin terminar en muy buenos términos.

A pocos días de que terminara el 2022, el rumor de que "Venga la alegría" saldría del aire, tras 17 años de transmisiones, cobró fuerza, sin embargo, para el 2 de enero, las y los conductores del programa anunciaron que la nueva etapa del matutino consistiría en la integración de Maru Silva, como la nueva productora del proyecto, tras la salida de Dio Lluberes, quien estuvo al frente del show los tres últimos años.

Con la llegada de Silva se vaticinaban diversos cambios en el programa, como el lanzamiento de nuevas secciones, aunque mucho de lo que se ha dicho se ha limitado a ser tan sólo un rumor, pues en más de un medio se ha sugerido que Laura G y Anette Cuburu abandonarían la emisión, situación que no ha sucedido, en cambio, se han sumado nuevos elementos; nos referimos a Mauricio Barcelata.

En la transmisión de hoy, Pato Borghetti anunció la llegada de Barcelata que, en 2015, firmó un contrato con TV Azteca. La llegada de Mauricio a ese canal ocurrió luego de que hablara con Emilio Azcárraga y las y los productores de Televisa con los que trabajó, a lo largo de su carrera en esta televisora, con la que colaboraba, pese a ya no tener un contrato de exclusividad desde nueve años antes.

Al llegar a TV Azteca, participó en distintos proyectos, entre ellos se encontraba "Venga la alegría", pero al poco tiempo, el actor disolvió su acuerdo con la televisora del Ajusco, debido a que supuestamente habría mostrado su molestia, luego de que su aparición en este programa fuera secundaria, por lo que se llegó a especular que no había acabado en buenos términos, aunado a los problemas que sostuvo con Roberto Romagnoli, uno de los productores de ese canal.

A continuación, Barcelata probó suerte en una televisora de Miami y, el año pasado, volvió con Televisa, en donde condujo la última temporada de "Inseparables", pero este año, anunció que su relación con TV Azteca volvería a hacer un hecho, por lo que se dijo muy emocionado y comprometido de sumarse al proyecto, además, agradeció a su familia, quien le envió un mensaje de apoyo y solidaridad en esta nueva faceta.

"Gracias a mis hijos, a mi mujer, a todos ustedes que han hecho que no suelte el dedo del renglón y siga disfrutando todos los días esta gran aventura que sigue siendo el dedicarme al mundo del espectáculo, a la televisión, que es algo que tanto y tanto amo", compartió.

Y detalló:

"Y ahora retomar mi vida en un morning show, en un matutino, es algo que he estado pidiendo siempre, es algo como a la carta a Santa Claus para los que nos dedicamos a este negocio, gracias por recibirme y no los voy a defraudar, les prometo que voy a dar absolutamente todo lo que está en mis manos par que este grupo siga tan integrado como ha estado hasta ahora".

Luego de este emotivo discurso, Borghetti le dio a conocer que, como ocurre con cada nueva y nuevo integrante, tendría que atravesar "la novatada", la cual consistía en invitar el desayuno a todo el equipo de conducción, por lo que Barcelata reaccionó con una sonrisa y aceptó el reto: "Jalo, jalo", dijo mientras Anette Cuburu le sugería que la comida que compartiera con la producción tuviera incluida salsa verde.

Hasta lo que va del programa de hoy, Mauricio ha participado en la sección de Alejandro Maldonado en la cual, junto a Krystal Silva y Anette Cuburu realizó ejercicios de estiramiento.