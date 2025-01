Agresión a Mayela Laguna en Acapulco

Hace una semana, Mayela Laguna viajó con su hijo Apolo a Acapulco, Guerrero, para disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, su estancia se vio empañada cuando fue agredida física y verbalmente por una mujer.

En una reciente entrevista con "Venga la alegría", Mayela relató que caminaban por la calle cuando una desconocida comenzó a insultar a su hijo debido a la negativa de la prueba de paternidad de Apolo con Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal. Al defenderlo, Mayela comenzó una discusión que escaló: "Se me echó encima y me ahorcó, me fracturó el dedo gordo. Tengo una costilla mal, un diente flojo y también moretones".

A pesar del incidente, Mayela aseguró que no desea seguir hablando del tema y pidió un alto a los ataques: "Que la gente no ataque. Es lo único que deseo. Estamos bien", comentó.

Añadió que su prioridad es seguir adelante y abrir un nuevo negocio en las próximas semanas.

En cuanto a la denuncia contra la agresora, Laguna indicó que el proceso está en curso. Aunque la mujer no fue detenida en el acto, se le dio un citatorio, por lo que la ex de Luis Enrique tendrá que regresar a Acapulco.

Luis Enrique en silencio tras el ataque a Mayela

Luis Enrique Guzmán hizo su primera publicación en redes sociales tras el incidente de Mayela. En el post en Instagram se adjuntó una fotografía antigua en la que aparece a lado de su madre y su abuelita, María Luisa Hidalgo, mejor conocida como "Merilu", con la frase: "Las extraño, con sabiduría y amor la vida es mejor.

La batalla legal entre Mayela y Luis Enrique

El conflicto entre Mayela y Luis Enrique Guzmán comenzó en 2023, cuando él anunció su separación y negó ser el padre biológico de Apolo, tras los resultados de una prueba de ADN. Mayela, al desmentir esta afirmación, inició un proceso legal para exigir una nueva prueba, señalando inconsistencias en el proceso.

En agosto de 2024, luego de una orden judicial, se realizaron nuevos estudios genéticos que confirmaron que no había vínculo consanguíneo entre Luis Enrique y Apolo, por tanto, el hijo de Pinal quedó librado de responsabilidades parentales. Como resultado, Mayela se alejó de los medios de comunicación.