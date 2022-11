Mayer: "Tengo una preparación vocal más detallada" que Luis Miguel

A-AA+

Que Luis Miguel es uno de los cantantes más exitosos de Latinoamérica, no se puede negar. Y así lo reafirman sus más de 20 álbumes de estudio, sus giras por distintas latitudes del mundo y sus más de 50 premios en la industria de la música. La vida del artista no fue fácil y en parte es lo que se ha mostrado a través de la serie Netflix.

Uno de los aspectos que se mostró en "Luis Miguel: la serie" fue el noviazgo que tuvo con Issabela Camil. Y muchos años después de que terminaran y de que la actriz se casara con Sergio Mayer y formaran una familia, todavía se sigue incitando por ciertos medios algún tipo de rivalidad entre el intérprete de "La incondicional" y el político.

Las declaraciones de Sergio Mayer

En medio de las especulaciones por parte de la comunidad de fans de Luis Miguel, por su supuesta gira por el país en 2023 y por la también supuesta aparición de su madre, Sergio Mayer fue consultado por algunos medios acerca de estos aspectos de la ex pareja de Issabela Camil.

Hace unas semanas, el actor y cantante fue invitado al programa de "Montse y Joe", donde hablaron nuevamente de Luis Miguel y le consultaron por qué creía él que Camil lo había elegido como su esposo. En ese entonces, el político que quiere ser candidato a presidente dijo que el hijo de Luisito Rey tenía una voz imponente pero que no tenía más que envidiarle o reconocerle.

En una nueva oportunidad de los medios para entrevistar a Mayer, una periodista le hizo unas preguntas que el ex Garibaldi tomó como un poco "picantes". Al referirse a las constantes comparaciones que la prensa hace entre "Luismi" y él, Sergio respondió: "Me preocupa cuando comparan nuestras voces. Yo tengo una preparación vocal más detallada". Respuesta que descolocó a los fans del "Sol", que defienden que su voz es mucho más exitosa.

Por otro lado, además de la declaración acerca de su talento para el canto, el esposo de Issabela Camil se refirió al hecho de que él se terminó casando con la actriz: "Llevamos 18 años juntos, tenemos un hogar formado, las mujeres son las que escogen y ella fue la que decidió". Por el momento, el cantante de 52 años no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones del político para "Venga la alegría" y sigue concentrado (y radicado) en Miami pensando en sus futuros proyectos.