"Mayito" defiende a Brenda Bezares de "haters"

Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, ganador del reality "La Casa de los Famosos México", ha sido objeto de críticas y comentarios negativos en diversas plataformas. Esta situación se debe a su constante presencia junto a su esposo en entrevistas y programas, lo que ha generado descontento entre algunos usuarios, quienes la han mencionado que quiere colgarse de su fama.

La presión en redes sociales es cada vez más palpable, con personas sugiriendo que Brenda debería permitir que Mario disfrute de su triunfo sin su intervención constante. Estas críticas han llegado al extremo de compararla con Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, conocido como "Chespirito."

Y es que Florinda aparecía junto al fallecido productor y actor en muchos de sus momentos importantes, patrón que usuarios aseguran, la esposa de "Mayito" está repitiendo.

Mario Bezares defiende a Brenda Bezares de haters que la apodan "Florinda Meza"

Ante esta oleada de críticas, Mario Bezares salió a defender a su esposa públicamente. Durante un programa familiar, el comediante expresó que las comparaciones y comentarios negativos provienen de aquellos que desean desestabilizar su felicidad, pues vienen de los haters.

"Yo creo que el hate alimenta completamente las redes. Personas que no conocemos y que tiran hate, automáticamente se convierten en fans nuestros, porque están ocupados observando qué estamos haciendo", mencionó.

Asimismo, la regiomontana ha optado por no dejarse afectar por las críticas, pues mencionó que quienes emiten comentarios negativos a menudo buscan tener la razón, lo que no considera relevante, ya que prefiere centrarse en emitir "puro amor y paz", alejándose de la negatividad que la rodea.

"Pelear con esas personas en desgastarse y desgastar energía. Pelear con alguien que no está presente no nos lleva a nadie", expresó.

Cabe mencionar, que han sido varios videos en los que los usuarios han dicho que Brenda Bezares trata resaltar más que su esposo durante las entrevistas.

Sin embargo, a pesar de la controversia, es evidente que la pareja mantiene un fuerte lazo familiar y personal.