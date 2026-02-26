METALLICA DE RESIDENCIA EN LAS VEGAS
Metallica anunció este miércoles ´Life Burns Faster´, su primera residencia en la Sphere de Las Vegas, que comenzará el 1 de octubre, informó la banda a través de sus redes sociales.
La residencia constará de ocho fechas los días 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre de 2026, y los boletos se ofrecerán en dos modalidades: paquetes para dos noches consecutivas dentro del mismo fin de semana, bajo el formato ´No Repeat Weekend´, en el que cada concierto contará con un espectáculo distinto; y entradas individuales para una sola noche.
"La residencia de la banda en Sphere ofrecerá clásicos y sorpresas del catálogo de Metallica, realzados por la tecnología inmersiva del recinto, que permitirá a los fans experimentar el sonido y la furia de la banda en vivo desde una nueva dimensión", apunta el comunicado distribuido por Live Nation.
La banda ya ha puesto en práctica anteriormente el concepto de ´No Repeat Weekend´, al ofrecer un espectáculo distinto en cada una de las dos noches que presenta en una misma ciudad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con su gira ´M72´, iniciada en 2023 y que concluirá en julio de este año, Metallica, fundada en 1981 en Los Ángeles, ha ofrecido dos conciertos por ciudad, con repertorios completamente diferentes en cada fecha.
no te pierdas estas noticias
Muerte de El Mencho genera críticas a Adidas y Peso Pluma
El Universal
Miles de usuarios exigen a Adidas eliminar a Peso Pluma como embajador por presunta apología del delito.
Hija de Dulce inicia batalla legal para recuperar cenizas de su mamá
El Universal
Familiares de Dulce retienen cenizas y documentos, lo que genera disputa legal.
Homenaje a Pelé: Bad Bunny luce chaqueta histórica en Brasil
AP
Bad Bunny tomó prestada la chaqueta que Pelé usó en el Mundial de 1966 para sus primeras presentaciones en Brasil.