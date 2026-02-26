logo pulso
METALLICA DE RESIDENCIA EN LAS VEGAS

Por EFE

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
METALLICA DE RESIDENCIA EN LAS VEGAS

Metallica anunció este miércoles ´Life Burns Faster´, su primera residencia en la Sphere de Las Vegas, que comenzará el 1 de octubre, informó la banda a través de sus redes sociales.

La residencia constará de ocho fechas los días 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre de 2026, y los boletos se ofrecerán en dos modalidades: paquetes para dos noches consecutivas dentro del mismo fin de semana, bajo el formato ´No Repeat Weekend´, en el que cada concierto contará con un espectáculo distinto; y entradas individuales para una sola noche.

"La residencia de la banda en Sphere ofrecerá clásicos y sorpresas del catálogo de Metallica, realzados por la tecnología inmersiva del recinto, que permitirá a los fans experimentar el sonido y la furia de la banda en vivo desde una nueva dimensión", apunta el comunicado distribuido por Live Nation.

La banda ya ha puesto en práctica anteriormente el concepto de ´No Repeat Weekend´, al ofrecer un espectáculo distinto en cada una de las dos noches que presenta en una misma ciudad.

Con su gira ´M72´, iniciada en 2023 y que concluirá en julio de este año, Metallica, fundada en 1981 en Los Ángeles, ha ofrecido dos conciertos por ciudad, con repertorios completamente diferentes en cada fecha. 

