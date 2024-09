Los Tucanes de Tijuana reaccionan tras homenaje de Metallica

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El primer concierto de Metallica en la CDMX, este pasado viernes, estuvo enmarcado por extraordinarias interpretaciones, un espectacular escenario y ¿música mexicana?. Y es que la banda, sorprendió a sus miles de fanáticos al interpretar "La Chona", icónica canción de Los Tucanes de Tijuana.

¡Momento épico! Roberto Trujillo de Metallica interpreta "La Chona" en el Estadio GNP Seguros de CDMX. Un cruce único entre rock y tradición mexicana Video: Jorge Emilio Sánchez/ EL UNIVERSAL. #Metallica #CDMX" pic.twitter.com/yhcN9VHxrC — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 21, 2024

El momento en que el bajista de la banda estadounidense Robert Trujillo, toma el micrófono y comienza a tocar y cantar este popular tema, rápidamente se viralizó en las redes sociales, llegando así hasta los ojos y oídos de los músicos mexicanos, quienes no tardaron en reaccionar y hasta le mandaron un mensaje a sus colegas estadounidenses.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la agrupación liderada por Mario Quintero Lara agradeció el gesto y se dijeron sumamente honrados por lo sucedido en el Estadio GNP.

"¡Wow! Qué honor, qué gran orgullo y qué gran detalle del grupazo Metallica por haber tocado en vivo 'La Chona'. Saludos maestros, les enviamos un fuerte abrazo muy especial a todos y a cada uno de ustedes por hacernos sentir aún más orgullosos de nuestra Chona".

Además, Los Tucanes reconocieron la gran admiración que sienten por los metaleros; incluso expresaron su deseo de conocerlos y compartir el escenario juntos:

"Bendiciones para todos y nuevamente ¡muchas gracias! Los admiramos mucho y nos encantó que hayan tocado nuestra canción en su concierto. Ojalá que pronto tengamos el honor y el gusto de conocerlos en persona", agregaron.

Las palabras de Quintero y sus compañeros generaron una reacción especial entre sus seguidores y los fans de Metallica, ya que les pidieron regresar el gesto, aprenderse uno de los temas de la banda y tocarlo en su próxima presentación:

"Les toca a ustedes tocar 'Master of puppets'", "Mario, devuélveles el cumplido, toquen una de Metallica", "Y ahora esperamos que tocan 'Master of Puppets'", "Una rola juntos deberían de aventarse", "Les toca ustedes", "Urge una colaboración", "Ni modo que Los Tucanes no toquen 'Master of puppets'", "Ahora les toca rifarse", son algunos de los comentarios que se pueden leer.