Mexicana Universal no abrirá sus puertas a chicas trans, asegura Lupita Jones

Aunque se dijo a favor de los cambios en los lineamientos de Miss Universo, los cuales ya permiten que las mujeres casadas y con hijos puedan participar en el certamen, Lupita Jones no está preparada para un cambio demasiado radical, es por eso que se mantiene en su postura de, por ahora, no aceptar chicas trans en Mexicana Universal.

La ex reina de belleza fue captada por el reportero Edén Dorantes a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde la cuestionó sobre su sentir ante los nuevos horizontes que se han abierto en estos concursos de belleza.

Jones, reveló que aplaude el tema de que se abran oportunidades para todas las mujeres, incluso, aseguró, que ya tuvieron a la primera concursante que entra bajo estas nuevas reglas: "Siguiendo los lineamientos de Miss Universo se están aceptando chicas jóvenes que estén casadas, que tengan hijos, situaciones que ante no estaban permitidas, entonces hemos recibido algunas chicas que son mamás, que han estado participando en los eventos estatales", dijo.

Y aunque se dijo contenta con esta nueva decisión, enfatizó que es decisión de cada mujer darle prioridad a cada etapa de su vida: "Cada mujer pone sus prioridades, los hijos son siempre una prioridad y cada quien debe definir qué es lo más importante y cómo organizar su vida para poder hacerlo todo".

Sin embargo, la conversación se tornó algo incómoda, cuando se habló sobre la posibilidad de incorporar chicas trans: "Es un tema que ya hemos hablado mucho y seguimos en las mismas", respondió si dar mayores detalles.

Cabe recordar que hace algún tiempo la propia Lupita se dijo en contra de admitir a concursantes que hayan pasado por un proceso de transición de género, pues, a su sentir, ya existen plataformas para ellas.

Estas opiniones le valieron cientos de críticas, en especial de la modelo española Ángela Ponce, quien se convirtió en la primera mujer transexual en participar en Miss Universo: "Si tanto te gusta hablar del tema, lee, indaga, infórmate, crece como persona y ya luego si no se te cae la cara de vergüenza viendo las 'opiniones' que diste, pues opinas con la propiedad que el saber te da", dijo Ponce.