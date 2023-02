México es uno de los destinos favoritos de Super Junior

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que Super Junior es una de las bandas más reconocidas en el género del Kpop, sus integrantes tienen muy claro que la fama y el éxito son completamente pasajeros; por lo que prefieren mantenerse humildes y seguir trabajando en lo que para ellos es más importante: su fans.

"Es difícil subir (al éxito), pero es muy fácil bajar, hemos hecho mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo para mantenernos aquí y con mucha ayuda de nuestros fans, en especial de los de Latinoamérica", dijeron en conferencia de prensa, a su llegada a nuestro país

Incluso, confesaron que sienten un cariño y respeto muy especial por México, ya que cada vez que vienen sus seguidores los reciban con una energía única y que no han sentido en ningún otro lugar del mundo.

"Ustedes los fans han cantado y bailado, así que hemos recibido la energía de ustedes. Todos nosotros hemos degustado la comida y la cultura de este país, así que la respetamos al igual que a ustedes les gusta la cultura y gastronomía de nuestro país", agregó la banda.

De entre sus visitas a tierras aztecas, la agrupación recordó uno de los momentos que más recuerdan porque los llegaron a poner en aprietos, fue cuando en pleno concierto sus fans les pidieron que se quitaran la ropa: "Nos dijeron 'sáquense sus camisas, desnúdense', nosotros dijimos '¿por qué nada más nosotros? También ustedes' y los que estaban hasta enfrente señalaron que sí lo harían, es un momento muy chistoso".

La banda también recalcó que en sus inicios probaron con diferentes géneros y actualmente están incluyendo sonidos más latinos a sus canciones, algo que tanto a ellos como a sus fanáticos les ha fascinado.

Super Junior se presentará martes y miércoles de esta semana en la Ciudad de México y aunque no es su primera vez en la capital mexicana, se dijeron completamente nerviosos, pues no saben cómo reaccionará su público.

"Viendo los tours de Latinoamérica, hemos recibido mucho amor. Jóvenes de todas las edades conocen nuestras canciones, las empiezan a cantar, por lo que les queremos decir gracias. Cada vez que venimos aquí nos sentimos felices con alegría, siempre queremos regresar a México", finalizaron.