México recibirá a Lana del Rey; se confirma concierto en el Foro Sol

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La cantante estadounidense Lana del Rey ofrecerá un concierto en la capital de México como parte de su gira Say yes to heaven, situación que tiene muy emocionados a sus fanáticos.

La famosa se ha convertido en una de las artistas más inspiradoras de la industria y ha cautivado a la audiencia con su referente visual, pues quien olvida su imagen de... ¿chica triste?, además su música y letra tiene un sello distintivo, incluso fue nombrada como un ícono queer por sus fans.

El pasado mes de marzo, Lana lanzó su noveno y esperado álbum: "Did You Know That There´s a Tunnel Under Ocean Blvd" editado por Interscope Records/Universal Music Canada, del cual destacan canciones como "The Grants", "Candy Necklace ft. Jon Batiste", "Say Yes To Heaven", entre otros.

Por primera vez, la voz de "Born to Die" se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México, ubicado en Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco.

De acuerdo con la publicación en las redes sociales de Ocesa, el evento tendrá lugar el próximo 15 de agosto, mientras que la preventa Citibanamex será el 31 de mayo y la venta general el 1 de junio.

Tras la noticia, los seguidores han demostrado su alegría con curiosos memes.