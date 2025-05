MI MÚSICA NO ATACA A LA MUJER: ÁNGELA

Ángela Aguilar afirma que no le entra al “juego” de tirarle o atacar a otra mujer a través de sus canciones, la intérprete de regional mexicano, que está de estreno con su disco “Nadie se va como llegó” es enfática al decir que nunca le ha interesado atacar a otra mujer con su música, una dinámica que parece estar de moda en la industria, específicamente entre mujeres.

La hija de Pepe Aguilar, quien lleva casi un año de matrimonio con el también cantante Christian Nodal, disfruta su vida de casada, aunque la mayor parte del tiempo la pase en un avión, en hoteles, o sobre el escenario, eso sí, junto a su marido.

Ángela no entiende por qué mediáticamente, o en redes, el público suele contraponer a las mujeres, algo que no pasa con los hombres.

“Me he dado cuenta que a los hombres no les hacen eso, quizás hay una rivalidad más no es un ataque, y yo siento que en las mujeres es completamente un ataque, es como ‘tú contra ti porque tú cantas esto y tú dices esto, y tú ganaste esto y tú no sé qué’; yo no formo parte de ese juego”, apuntó en entrevista con ADN 40.

