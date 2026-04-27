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"MICHAEL" RECAUDÓ $97 MDD EN ESTRENO

Por EFE

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
"MICHAEL" RECAUDÓ $97 MDD EN ESTRENO

 "Michael", la película biográfica sobre Michael Jackson, recaudó 97 millones de dólares en su estreno en los cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, rompiendo récords para un musical biográfico ya pesar de las malas críticas.

"Michael" de Lionsgate, coproducida por el patrimonio de Jackson, superó con holgura a anteriores líderes del género como "Straight Outta Compton" (un debut de 60,2 millones de dólares en 2015) y "Bohemian Rhapsody" (51 millones en 2018).

Las ventas internacionales también fueron sólidas. "Michael" recaudó 120,4 millones de dólares en el extranjero, para un estreno global de 217,4 millones, un nuevo máximo para una biopic musical. Universal adquirió la distribución en la mayoría de los mercados internacionales.

Incluso en el lucrativo mercado de las biografías musicales, "Michael" fue una apuesta audaz de Lionsgate por una figura extraordinariamente popular, pero controvertida. La película terminó convirtiéndose en un éxito. El costo total de producción de la película se acercó a los 200 millones de dólares.

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