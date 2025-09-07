Michelle Renaud y Matías Novoa esperan su segundo hijo en común

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Los actores Michelle Renaud y Matías Nova sorprendieron con la noticia de que, a tres años de comenzar su relación, y un poco más de un año de recibir a Milo, su primer hijo en común, ahora esperan a su segundo bebé.

La pareja compartió una publicación, en sus cuentas de Instagram, conformada por una serie de fotografías del viaje que emprendieron a Londres y, donde el crecimiento del vientre de Michelle es evidente, en la que escribieron:

"Londres con mucho amor, la familia sigue creciendo".

La noticia la dan a conocer a sólo a un año dos meses de que recibieran a Milo, su primer hijo en común, pues cabe recordar que, antes de conocerse, ya habían construido una vida familiar, pero con otras parejas.

Novoa es padre de Axel, su primogénito de 14 años, el cual tuvo con la actriz María José Magán.

Por su parte, Michelle es mamá de Marcelo, al que tuvo con Josué Alvarado y que, en la actualidad, tiene ocho años.

La actriz y Matías se casaron en diciembre 2023, desde ese momento surgió la versión de que ya esperaban a su primer hijo en común, sin embargo, ellos lo negaron, hasta que se publicó la exclusiva en la revista "Hola".

Milo nació a finales de junio 2024.

La pareja ha sido bien vista, por la forma en que han inculcado a sus hijos quererse, sin importar que no compartan a sus dos padres pues, en redes, demuestran el gran amor, sin distinción, que existe entre todos.

Entre los famosos que ya han felicitado a Renaud y Novoa por la buena nueva, se encuentran Claudia Martín -quien también está a la espera de su primer bebé-, Dulce María, Linet Puente, Fabiola Campomanes, Ximena "la Choco" y Sebastián Rulli.