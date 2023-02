Michelle Rodríguez sí se ve de protagonista de novelas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- La actriz y comediante Michelle Rodríguez se hizo tendencia en redes sociales tras aparecer en la portada de la revista de estilo de vida Marie Clare, lo que generó que usuarios de redes sociales criticaran su cuerpo.

La actriz recibió un sinfín de críticas a su cuerpo, mismas a las que respondió a través de un video de YouTube en el que aseguró que "la gordofobia es algo que existe y en nuestro país no tenemos mínimamente platicado".

Un mes antes, la actriz participó con el Escorpión Dorado en uno de sus episodios de "al Volante", que se publican en su canal de YouTube "Peluche en el Estuche".

Allí contó que ha recibido "No" por respuesta cuando ha propuesto ser la protagonista de novelas en la casa televisiva donde trabaja, y aseguró que son obstáculos que siempre van a estar allí porque sí existe discriminación.

"Un día le dije a un alguien importante en las novelas, 'yo quiero ser prota de novelas y a mí me dijeron no, las protas están buenísimas'", contó.

Cuando El Escorpión Dorado le cuestionó si le costó mucho trabajo llegar hasta donde está, recordó que "Llevo 11 años de carrera, pues e alguna manera no me costó tanto, he tenido algunas oportunidades y que mi talento sirve para darme cabida en algunos lugares".

Y agregó que es más fácil que le den papeles de amiga, la secretaría y roles complementarios.

También narró que en el mundo de la actuación y la televisión una gran característica es ser tenaz, porque "se siente muy feo que te digan que no", pero agregó que ella toca puertas y se genera su propio trabajo.

Michelle Rodríguez aseguró que ella piensa que un día sí puede lograr ser protagonista de alguna novela.

"Tiene que ser ya porque hay muchas otras cosas que quiero hacer", añadió.

¿Qué respondió Michelle Rodríguez a las críticas sobre su cuerpo?

Tras aparecer en la portada de Marie Claire, la comediante publicó un video en su cuenta de YouTube donde habló sobre las críticas que recibió sobre sui cuerpo y aseguró que "la gordofobia es algo que existe y en nuestro país no tenemos mínimamente platicado".

Además, agradeció el reconocimiento a su trabajo y aquellas personas que escribieron mensajes positivos.

"A todas las personas que me han escrito y me dicen que se sienten representades y que de alguna manera les toca porque les ayuda a moverse del lugar en donde están y les hace cuestionarse si su cuerpo es valioso o no, esto es para todos nosotres", indica la actriz.

"Así como me veo, he hecho un montón de cosas y el reconocimiento de mi trabajo también es importante y si estoy ahí es porque ahí debo de estar", sentenció.

"Hablan de mi persona con adjetivos muy feos, dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar. Que estamos romantizando la obesidad y que qué asco", cuestionó.