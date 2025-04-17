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MICHELLE SALAS CAUTIVA CON NUEVO LOOK

Por El Universal

Abril 17, 2025 03:00 a.m.
A

MICHELLE SALAS ES UN REFERENTE DE ESTILO. ESTA VEZ SORPRENDIÓ EN INSTAGRAM CON UN CAMBIO DE LOOK. EL DÍA DE AYER COMPARTIÓ HISTORIAS DESDE EL SALÓN DE BELLEZA DONDE LE TIÑERON EL CABELLO CON UN TONO EN TENDENCIA. EXPRESÓ: “LLEVO AÑOS QUE NO ME HACÍA ESTE COLOR Y LA VERDAD ES QUE NO ME HABÍA ATREVIDO… ESTOY DEMASIADO CONTENTA”. EN SUS REDES SOCIALES ESCRIBIÓ: “BLONDE ERA: ARCHIVED”, ASÍ QUE DEJA EL ESTILO RUBIO EN EL PASADO.

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