La Trágica Relación entre Miguel Bosé y Miroslava Stern

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Miguel Bosé y Miroslava Stern sentían amor por el torero Luis Miguel Dominguín, el cantante un amor de hijo, y la actriz nacida en Praga un amor pasional, un sentimiento que según lo hallado en su habitación, la orilló a quitarse la vida hace 70 años.

La belleza de Miroslava y su talento como actriz cautivaron en la Época de Oro del cine mexicano, a pesar de haber vivido sólo 29 años logró hacer más de 25 películas y actuar con leyendas del cine como Mario Moreno "Cantinflas" y Pedro Infante.

La noticia del suicidio de Miroslava fue una completa tragedia hace 70 años cuando la prensa dio detalles de que la actriz se quitó la vida por una decepción amorosa, y que su cuerpo fue encontrado en su recámara por su ama de llaves 30 horas después sosteniendo en una mano un retrato del torero.

"Se suicida la bella artista Miroslava Stern", se lee en el titular de la nota que publicó El Universal el 9 de marzo de 1955, se detalló que según como fue hallada la actriz, se habría quitado la vida por el torero español Luis Miguel Dominguín.

"Todo hace suponer que tomó la fatal determinación porque el diestro Luis Miguel se casó con otra", se lee junto a la foto en blanco y negro de Miroslava, quien según declaraciones de su padre Oscar Stern, ya había tratado de quitarse la vida cuando tenía 17 años y estaba en un internado en Nueva York; los nervios siempre habían significado un problema en su vida.

"Estaba enferma de los nervios. Desde hacía días la veníamos notando muy deprimida, melancólica, nerviosa y por ello la estaba atendiendo un doctor", afirmó don Oscar, y dijo que no sabía que su hija estaba enamorada del torero Dominguín.

El papá de Miguel Bosé, un amor fallido de Miroslava

Miroslava y Luis Miguel se conocieron cuando ella regresaba del festival de cine de Cannes, Francia. Se dirigía a España, pero ahí le negaron la entrada, por lo que Luis Miguel la ayudó a poder traspasar la frontera. En Madrid se les vio juntos con frecuencia, y cuando Miroslava regresó expresó que había conocido al "hombre más interesante en su vida".

El torero se casó en Las Vegas con la actriz italiana Lucía Bosé, mamá de Miguel Bosé, el 2 de marzo de 1955 en Nevada, Estados Unidos, siete días antes de que Miroslava se quitara la vida con un barbitúrico, los cuales actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen un amplio esquema de efectos, desde sedación suave hasta anestesia total y euforia.

Se supo que Miroslava y Luis Miguel tuvieron amoríos durante un viaje que ella realizó a España. Ella se enamoró pronto y llegó a pensar en que podrían casarse.

"La noticia del casamiento de Luis con otra mujer, debe haber provocado la desesperación de Miroslava , que pasó a mejor vida mediante la ingestión de barbitúricos", se lee en las páginas de este diario.

Tres días después de la muerte de Miroslava, Luis Miguel Dominguín dijo que se encontraba sumamente conmovido por el trágico final "de su gran amiga", con quien afirmó, tenía una "sincera amistad".

"No puedo concebir que una mujer tan bella y que tenía carrera tan espléndida haya tomado tan extrema decisión", expresó entonces; aunque con claridad Miroslava no afirmó la causa de su suicidio, en una de las tres cartas que dejó, dedicada a su hermano, menciona al torero con un tono melancólico.

"Mi Yvo, perdóname que te cause dolor, perdóname todo, pero ya no puedo seguir viviendo. Créeme que te quiero terriblemente, pero sería yo solo un estorbo y una vergüenza para ustedes. Cuando te acuerdes de mí acuérdate sin remordimiento y sin dolor. Yo me sentiré mejor, pero no puedo seguir ...escribe y envía la campanita de plata a Luis Miguel Dominguín y que sea feliz. Te lo pido", escribió.

Miroslava Stern en las páginas de El Universal en 1946.

En la segunda carta le pide perdón a su padre y le confiesa que le falta valor para seguir viviendo.

"Papá, perdóname y olvida. No puedo seguir, no tengo valor, gracias por todo y perdóname que no tenga suficiente voluntad para vivir. Te quiero. Bambulka".

Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosé se conocieron en el rodaje de "La muerte de un ciclista", se enamoraron, se casaron y tuvieron tres hijos, Miguel Bosé, Lucía Bosé y Paola Bosé; el cantante tuvo una relación complicada con su padre, la cual arreglaron antes de que el torero falleciera en 1996.

"Al principio él no me quería, pensaba que no era un heredero digno del torero y su hombría, sobre todo no me consideraba, me trataba feo", confesó Bosé.