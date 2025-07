Miguel Valdés elogia la interpretación de Miguel Islas en la bioserie de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En la serie "Chespirito: Sin querer queriendo", alguien sí se atrevió a ponerse los zapatos de "Don Ramón"... pero no fue su nieto.

Miguel Valdés, heredero del legendario actor Ramón Valdés, confesó que no se habría sentido con el valor suficiente para participar en la producción. Aunque nunca recibió una invitación formal para integrarse al proyecto, dejó claro que la responsabilidad era demasiado grande como para asumirla a la ligera.

"No (lo hubiera interpretado), me hubiera dado pánico, o sea no son unas botas normales, son unas botas del tamaño de la Ciudad de México", declaró Valdés en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en su cuenta de TikTok.

Su frase es también una confesión: encarnar a "Don Ramón" implica calzarse un legado que pesa generaciones.

Ramón Valdés desarrolló su carrera en plena Época de Oro del cine mexicano, participando en más de 50 películas junto a figuras como "Cantinflas" y Pedro Infante. El talento lo llevaba en la sangre: era hermano de Germán Valdés "Tin Tan" y Manuel "El Loco" Valdés.

Sin embargo, fue su papel en "El Chavo del 8" el que lo convirtió en ícono popular. Frases como "¡Me lleva el chanfle!" y "¡Si serás, si serás!" lo convirtieron en uno de los personajes más entrañables de la televisión.

Roberto Gómez Bolaños, creador y protagonista de la serie de los 70, solía referirse a él como un hombre con una gracia inigualable. En una entrevista realizada en 2003 para el programa "Conversaciones con David Estrada", Chespirito comentó: "Nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés. Tenía una gracia superior. No quería figurar, él quería ganar su dinerito. No tenía ambiciones artísticas."

Ahora que "Chespirito: Sin querer queriendo" ha puesto bajo los reflectores a los actores originales, tanto por sus historias como por las polémicas que los rodean, la interpretación de Don Ramón ha sido una de las más comentadas. Miguel Islas, el actor encargado de darle vida al personaje, ha sido elogiado... incluso por el propio nieto del comediante.

En el mismo video de TikTok, Miguel Valdés compartió su opinión sobre el trabajo de Miguel Islas, actor de 52 años que interpreta a su abuelo en la serie de Max:

"Miguel lo hizo perfecto. Se me enchinó la piel cuando vi la escena. Esto lo tienen que hacer personas que saben de su trabajo, que saben moverse."

Incluso resaltó un detalle muy particular que lo conmovió, pues Islas inflaba las venas del cuello como Ramón Valdés, cuando hacía ciertas expresiones.

Aunque le habría encantado rendir homenaje a su abuelo de forma más directa, reconoce que su lugar no está frente a las cámaras:

"Creo que me hubiera quedado el papel inmensamente grande y él lo llenó perfecto."

Miguel Valdés no forma parte del mundo de la televisión. Se dedica a la fotografía, creación de contenido y streaming. Es uno de los 17 nietos que tuvo Ramón Valdés y, tras el estreno de la bioserie, ha compartido contenido analizando detalles visuales, la trama y aspectos de la historia de su abuelo.

Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988 a causa de cáncer de estómago que se extendió a la médula espinal. A pesar del paso del tiempo, su legado sigue vivo, tanto en pantalla como en la memoria colectiva de varias generaciones.