No es alarmante robo en moteles: AMHM

La cifra de robos en moteles de la entidad no es una cifra alarmante, pero lamentablemente es un acto ilegal que se da en todo el país, juzgó Iván Chávez Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) en San Luis Potosí.

Acentuó que se trabaja de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridad a la que se le informan las alertas, y con la cual, se están adecuando los tiempos de reacción en concordancia con las zonas más reincidentes.

Chávez Sandoval dijo que no tiene una cifra de este tipo de delitos, además de que no es un tema alarmante y pidió no generar una expectativa negativa en este giro.