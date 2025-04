MIJARES SE RETIRA

Manuel Mijares sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se tomará un tiempo para descansar, a través de un comunicado, sin dar mayor detalle, compartió que se retira temporalmente de los escenarios. Aunque, hasta la tarde de este martes, no explicó a detalle su retiro temporal, Mijares advirtió que en los próximos días lo hará; agradeció el cariño del público y reiteró su amor por la música.

"A todos ustedes que han sido mi inspiración durante tantos años quiero expresarle mi más profundo agradecimiento. La música ha sido mi mundo un compromiso que he llevado en el corazón por décadas. Sin embargo, hoy quiero descansar y tomarme un tiempo libre. En los próximos días les daré más información. Gracias por estar siempre conmigo. Mijares". El cantante de 67 años comenzó su carrera en los años 80, lanzó su disco debut "Manuel Mijares" con éxitos como "Bella" y "Poco a poco", con su segundo álbum "Amor y Rock and Roll", adoptó el nombre "Mijares" y destacó con temas como "No se murió el amor".