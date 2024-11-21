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MILEY CYRUS, CON ESPECTACULAR BODYSUIT EN PORTADA DE REVISTA

Por El Universal

Noviembre 21, 2024 03:00 a.m.
A

LA CANTANTE MILEY CYRUS BRILLA DESDE LA PORTADA MÁS RECIENTE DE HARPER’S BAZAAR US CON UN BODYSUIT DORADO. LA ENTREVISTA COMIENZA CON UNA INTRODUCCIÓN QUE LA DEFINE BIEN: “ES UN ESPÍRITU LIBRE Y UN ALMA VIEJA, UNA LEYENDA DE DISNEY Y GANADORA DE UN GRAMMY. ¿HAY ALGO QUE NO LE INTERESA? SER PREDECIBLE”. RESALTAN QUE MILEY CYRUS ANUNCIÓ UN NUEVO DISCO EN ESTA EDICIÓN DEDICADA AL ARTE. ELLA TAMBIÉN HABLA DE SU HISTORIA COMO EX ESTRELLA INFANTIL, DE SU ACTUAL NOVIAZGO CON MAXX MORANDO, DE SU FAMILIA Y SUS ÍDOLOS, Y DE LO QUE LA INSPIRA PARA CREAR, ENTRE OTROS ASPECTOS.

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