CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- Próximamente, Miley Cyrus recibirá su primera estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, uniéndose a otros artistas que han trascendido generaciones. Con esto, la cantante estaría cumpliendo una meta más de vida personal.

Más de 35 celebridades se sumarán a la intérprete para recibir este reconocimiento por sus contribuciones y logros. La estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood simboliza el impacto de Cyrus en la cultura popular.

¿Qué dijo Miley Cyrus sobre recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood?

A través de Instagram, la cantante de "Angels Like You" compartió con sus fans que recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El anuncio estuvo acompañado de un clip de su video musical "Walk of Fame".

En su publicación, Miley Cyrus expresó que es un honor recibir este reconocimiento y recordó sus caminatas nocturnas durante su infancia por Hollywood Blvd. "Estar aquí, rodeada de íconos que me inspiraron, es un sueño", dijo.

La artista inició su carrera como protagonista de la exitosa serie de Disney: Hannah Montana, donde interpretaba a una cantante con una doble vida, una experiencia que posteriormente exploraría en su trayectoria profesional.

En su carrera musical, Cyrus ha explorado géneros como country pop, pop, rock, baladas y experimental. Además, se ha comprometido con diversas causas sociales, apoyando los derechos de la comunidad LGBTIQ+, entre muchas otras.

¿Cuándo revelarán la estrella del Paseo de la Fama?

Antes de colocar su estrella en el Paseo de la Fama, Miley Cyrus tendrá un plazo de hasta dos años para coordinar la fecha de su ceremonia de develación, un evento público al que suelen asistir sus padrinos, familiares y amigos cercanos.

La Cámara de Comercio de Hollywood, responsable de conceder estas distinciones, señaló que artistas como Demi Moore, Emily Blunt, Timothée Chalamet, Stanley Tucci, Rachel McAdams, Marion Cotillard y Sarah Michelle Gellar también recibirán su estrella junto con Miley Cyrus.