Milla Jovovich celebra su cumpleaños número 47

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha generado mucho más de lo que podemos ver en las noticias, de lo que muy pocos hablan es que familias han tenido que alejarse con la intención de ponerse a salvo, y otros como Milla Jovovich, a distancia han visto como su hogar poco a poco está siendo destruido.

Hace unos días, a través de sus redes sociales, la protagonista de la saga "Resident Evil", expresó su sentir sobre este lamentable hecho y reconoció sentirse desconsolada: "Mi sangre y mis raíces provienen tanto de Rusia como de Ucrania. Estoy dividida en dos mientras veo el horror que se desarrolla, el país siendo destruido, las familias desplazadas, toda su vida yaciendo en fragmentos carbonizados a su alrededor", escribió en sus redes sociales.

Hoy, la actriz cumple 47 años y como aquellas familias de las que habló hace unos días, ella también celebrará este día a kilómetros de distancia de casa.

Jovovich nació el 17 de diciembre de 1975, Kiev, actual capital de Ucrania; sin embargo, en su juventud logró obtener la nacionalidad estadounidense, lo que le permitió desarrollarse como actriz y modelo internacional, además de que le abrió las puertas de Hollywood y consolidó así su carrera.

La lejanía, sumada a los difíciles momentos que viven sus compatriotas han hecho de esta celebración un momento agridulce en su vida, y es que ella misma reveló que parte de sus seres queridos se encuentra sufriendo los estragos de la guerra: "Mi país y mi gente están siendo bombardeados. Amigos y familiares escondidos", agregó, entonces.

Pero si hay algo por lo que la actriz puede agradecer, además de su familia, es por seguir adelante y acompañada de todos su fans, quienes no han perdido la oportunidad de felicitarla: "¿Saben cuál es un regalo increíble en mi cumpleaños? Todos ustedes. Estoy muy sorprendida y de que me hayan seguido. Es increíble tener una red de personas que son tan maravillosas y solidarias, y que me muestran tanto amor una y otra vez,", escribió esta tarde en un mensaje especial.

Actualmente Milla reside en Nueva York, y de acuerdo a sus propias palabras se encuentra filmando su próximo proyecto.