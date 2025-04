Minnie West, estrella del mes en Glamour

La actriz y productora mexicana Minnie West, que protagoniza “Loco por ella”, aparece con un look impactante en la más reciente portada de la revista Glamour México y Latinoamérica. No solo destaca por el cambio de look que lleva la atención a su pelo negro, sino también por un top metálico, tan elegante como atrevido.

Sobre su estilo personal, reveló: “Cada outfit que me pongo es muy diferente, yo no diría que tengo un estilo en específico, más bien representa cómo me estoy sintiendo ese día o, si una prenda me encantó, jamás he tenido esa restricción a la hora de vestirme...”

“...Para mí no hay nada más sexy y empoderador que no te importen las opiniones y que tú te sientas cómoda vistiéndote con aquello que expresa quién eres”, agregó en la entrevista.