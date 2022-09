Minnie West ha necesitado ayuda para enfrentar muerte de su mamá

A-AA+

A Minnie West, actriz de "Me gusta, pero me asusta", el psiquiatra le ha diagnosticado estar pasando por un proceso de simbiosis (vínculo de codependencia), tras la muerte de su mamá, la empresaria Amparo Serrano, hace unos días.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, la hija de la diseñadora Amparo Serrano ha estado comunicando su estado de ánimo a través de diversos mensajes, videos de ambas y hasta una fotografía de ella, acostada, al lado de un dibujo creado por su mamá.

"El psiquiatra me dijo que estoy viviendo algo llamado 'simbiosis', como si separaras a unas siamesas y una no sobrevive. La otra vive pensando que no puede vivir porque se murió la mitad de ella", escribió en las primeras líneas.

"Es verdad, no puedo vivir y no veo la vida sin ti. Lo único que sé es que me estarías pidiendo que haga estos videos, porque así éramos nosotras", agregó.

Compañeras del medio artístico como Irán Castillo, le han escrito mensajes de aliento y apoyo, para que no se sienta sola.

"Querida, todo mi corazón está contigo, entiendo por lo que estás pasando", redactó la madre de Belinda.

"Qué bella manera de honrar la memoria de mi querida Amparín. Dejó un legado de amor y talento muy grandes", apuntó por su parte la cantante Ana Bárbara.

El pasado día 12 se dio a conocer el fallecimiento de Serrano, de 57 años, presuntamente luego de estar hospitalizada tras un accidente en su hogar, aunque la familia no ha confirmado nada.

"Esto es una pesadilla, me voy a despertar y vas a estar ahí bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad, felicidad y mala ortografía, apoyándome absolutamente en todo, todo lo que quise hacer", fue el primer texto de Minnie en esa jornada.

Ahora, tras la explicación médica, la también actriz en "La boda de mi mejor amigo", recalcó sus planes.

"Voy a seguir bailando contigo en la dimensión que sea. Porque lo bailado nadie nos lo quita. Te amo y te extraño cada vez que respiro. Te amo y te extraño cada vez que respiro, te amo mancuerna", indicó la joven.