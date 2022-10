Minnie West va a psiquiátrico por muerte de su mamá, Amparín Serrano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- A poco más de dos meses de la muerte de la empresaria Amparín Serrano, su hija, la actriz Minnie West, tomó la decisión de internarse en un hospital psiquiátrico para enfrentar la profunda depresión que vive en estos momentos.

La joven, de 29 años, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde reveló que pedir ayuda profesional era el último recurso que le quedaba para poder recuperar su salud mental, pues a pesar de que acudió a diferentes terapias no ha podido salir adelante.

Minnie también compartió que permanecerá en este lugar por al menos 30 días y que lejos de avergonzarse por estar pasando por una situación delicada se siente orgullosa de haber tomado las riendas de su vida: "Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Reconoció, además, que no ha podido superar el duelo por la muerte de su madre sola y aunque fue difícil admitirlo, el único camino que le queda es acudir con profesionales, convencida de que sólo así podrá continuar con su vida: "Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso. La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no estemos avergonzados de pedirla", finalizó.

West acompañó su mensaje con algunas fotografías en las que se le puede ver despidiéndose de algunos familiares y amigos, entre los que se encuentran su novio Nacho Peregrín, hermano de Belinda, quien además le expresó su apoyo con un mensaje y un corazón.

Famosos como Sandra Echeverría, Aislinn Derbez, Ana Bárbara, Angelique Boyer, Natasha Dupeyron, Ángela Aguilar y Mane de la Parra, entre otros, le mostraron su solidaridad ante esta decisión.

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre su estado emocional, hace unas semanas confesó que su psiquiatra la había diagnosticado con simbiosis, un vínculo de codependencia hacia otra persona; incluso comenzó a alarmar a sus seguidores por su evidente pérdida de peso y algunas imágenes en las que aparecía con un aspecto bastante triste.